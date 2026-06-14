Martín Anselmi: un loco del fútbol con pizarra de autor

El Elche empieza la «era Anselmi» haciendo una especie de tabula rasa con la contratación de un entrenador tan desconocido para el entorno como a la vista, durante los últimos años, en el radar de Christian Bragarnik, a quien no se le escapa nada de lo que ocurre en el fútbol de América, donde el nuevo preparador franjiverde se ha ido labrando un nombre por el estilo de juego y resultados desarrollados en Ecuador, con Independiente del Valle, y México, con Cruz Azul.

Estas son las «caras» de Martín Anselmi, que también tiene sus «cruces» en su currículum como entrenador. Sus dos últimas experiencias, en Oporto (Portugal) y Botafogo (Brasil) no tuvieron ni un desarrollo ni un desenlace felices. Aunque ambas con matices. A los «dragones» llegó en un momento complicado, como apuesta personal de André Villas-Boas, en el que le vendieron a dos futbolistas fundamentales en su plan como Otávio y Nico González, sin repuesto inmediato de garantías, al descartar el propio técnico el fichaje de Pablo Torre. Decidieron ahorrar para verano, pero la situación se terminó de torcer en un Mundial de clubes en el que todo salió mal. Ya no hubo vuelta atrás.

Martín Anselmi, sonriente, durante su etapa como entrenador del Oporto / EFE

En Brasil, por su parte, Anselmi aterrizó en un club que fue sancionado por la FIFA sin poder fichar debido a unas deudas con Atlanta United por el traspaso de Thiago Almada, actual futbolista del Atlético de Madrid. Le tocó tirar de jóvenes, improvisar en la planificación y, pese a que finalmente el castigo fue levantado, la vertiginosidad del calendario de competiciones, con partidos cada tres días, le impidió desarrollar su método. Tampoco le dieron demasiado tiempo, algo que con Bragarnik tendría más asegurado. A los dos meses de llegar y tras un triunfo, fue fulminado.

Ilusión en Elche

Pese a estos dos últimos varapalos, Anselmi no ha perdido la ilusión por recuperar el camino como técnico que inició en Ecuador y continuó en México. En un club modesto como Independiente del Valle consiguió levantar la Copa Sudamericana, el equivalente a la Europa League en la zona CONMEBOL. Allí fue donde tuvo el tiempo suficiente de implantar su idea de presión alta y robar el balón lo antes posible: estuvo un año como asistente del español Miguel Ángel Ramírez y otros 18 meses como entrenador principal.

El principal referente en los banquillos del nuevo entrenador del Elche es Marcelo Bielsa, aunque Anselmi no se considera tan radical en algunos métodos respecto a su «maestro». Le gusta, como a Eder Sarabia, contar con futbolistas polivalentes, que puedan desarrollar diversos roles no solo durante la temporada sino en los mismos partidos. Por ello, no tiene un sistema táctico fijo, dando vuelo a la necesidad que pueda tener el equipo según el momento en el que se esté desarrollando el encuentro.

Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay / AUF

Aparte de Bielsa y de Ramírez ,a Anselmi le ha gustado empaparse del método de diferentes entrenadores, tanto en el fútbol sudamericano como en el europeo. Fue ayudante de Gabi Milito y ha realizado tours por diversos países para conocer el método de técnicos como Iñigo Pérez, Andoni Iraola, Marcelino García Toral o Carlos Corberán. Por este motivo conoce perfectamente la liga española y a la plantilla que se encontrará en el Elche cuando empiece la pretemporada en unas semanas.

Pese a tener únicamente un año asegurado en el Elche (con otro opcional según objetivos), Anselmi espera asentarse en un proyecto largo con Bragarnik. Por su idea de juego, necesita continuidad. El verano será fundamental para aprovechar la herencia de Sarabia y comenzar a implantar su método personal. No le vendría nada mal, obviamente, que los resultados le acompañen en el inicio oficial del curso, aunque el propietario franjiverde se ha caracterizado siempre por mantener la calma y la confianza en sus técnicos para que puedan demostrar los motivos de su apuesta por ellos.

El «Big Data»

Anselmi es un loco del fútbol... y de los datos. Aunque con un asterisco. En su día se viralizó una conferencia de prensa suya hablando del «Big Data», herramienta fundamental en su trabajo diario, aunque algo descontextualizada. ¿Los datos son imporantes? Sí, pero siempre acompañados del trabajo de campo diario tanto suyo como de sus colaboradores. Esta idea, que encaja a la perfección con el proyecto de Bragarnik en el Elche, le hizo vivir una primera experiencia en Europa tras un magistral torneo Apertura en México con Cruz Azul, récord de puntos incluido. El Oporto pagó su cláusula, pese a que el director deportivo de la entidad cementera, Iván Alonso, le puso a parte de la afición en contra tras su salida.

Bragarnik se ha movido con holgura para cerrar el fichaje de un entrenador que tenía bastante mercado en México. Estaba en el radar de Monterrey y de otros grandes del fútbol azteca. No así de dirigir en Argentina, su país, donde todavía no se ha sentado en un banquillo principal, pese a que diversas informaciones en los últimos días daban por fecha su incorporación a Talleres. Anselmi ni se lo llegó a plantear. Las videoconferencias con Bragarnik de los últimos días convencieron mutuamente a ambas partes y el acuerdo no tardó demasiado en materializarse, cerrando un casting que ha durado un par de semanas.

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El entrenador del Porto, Martin Anselmi conduce a su equipo ante el Al Ahly en el Mundial de Clubes. EFE/JUSTIN LANE / JUSTIN LANE

Ahora, Anselmi piensa ya en clave franjiverde. En su próximo proyecto, que por ideales tiene pinta de ser perfecto para demostrar el crecimiento como entrenador que le llevó hasta el Oporto y que se ha frenado por las dos últimas malas experiencias laborales. Llega con la seguridad de que donde ha tenido tiempo y confianza le han ido bien las cosas. Y con la sensación de que, en el Elche y con Bragarnik, estos dos conceptos no le van a faltar.