El foco del proyecto del Elche vuelve al césped

El Elche retoma el foco principal de la planificación deportiva de la temporada 2026-2027, una vez solventado el contratiempo inicial que supuso la necesidad de encontrar un entrenador, Martín Anselmi, que relevase en el cargo a Eder Sarabia, tras la decisión del vasco de no continuar el próximo curso al frente de la nave franjiverde.

El nuevo preparador del conjunto ilicitano, que a lo largo de esta semana irá conociendo de primera mano su nueva casa, tiene, a día de hoy, a 22 futbolistas con contrato del primer equipo para iniciar la pretemporada... aunque no todos ellos permanecerán en la entidad el 1 de septiembre, cuando el mercado estival se cierre.

Hay situaciones que el Elche debe resolver, por presente y futuro, y fichajes a acometer. El volumen (y calidad) de estos también dependerán de posibles salidas. Nadie tiene garantizada su plaza en el proyecto... pero con Christian Bragarnik ninguna venta se realizará por debajo del precio previsto. Se demostró con Rodrigo Mendoza en invierno. No hay necesidades económicas y la entidad ilicitana tratará de sacar músculo en todas las negociaciones.

La portería

Bajo palos, el Elche tiene con contrato a Dituro e Iturbe. El veterano meta argentino ha respondido con creces a la competencia de Iñaki Peña, ganándole el puesto pese a partir en teórica inferioridad. Renovó un curso más y es una pieza clave dentro del vestuario.

Dituro e Iturbe, con Víctor Chust detrás, en el avión que desplaza al Elche a tierras vascas / ECF

La duda reside en quién será su competencia directa. Iturbe, fichado el verano pasado hasta 2029, no disputó ningún partido oficial. Otros doce meses en la sombra parecen demasiados. Pensar en él como la competencia directa de Dituro, un riesgo. Se busca cancerbero, posible cesión del ex del Atlético y promocionar a Owen Bosch al rol de tercer portero.

Los centrales

Para el eje de la defensa, Anselmi tiene más dudas que certezas. Affengruber (2027), Pedro Bigas (2027), Diaby (2027), John (2028) y Barzic (2028) tienen contrato con la entidad franjiverde. En circunstancias normales, los dos primeros serían fijos en la plantilla, pero se esperan importantes ofertas por el austriaco, que dejaría una extraordinaria plusvalía en caja.

Affengruber sonríe durante un entrenamiento de la selección de Austria / OFB

Asumiendo la más que posible marcha de Affengruber, el Elche deberá ir al mercado a fortalecer esta zona del campo, ya que Diaby no cuenta y John y Barzic no tendrían roles protagonistas. En la recámara quedan las opciones de Víctor Chust, con el que Bragarnik quiere hacerse fuerte ante el Cádiz por una posible compra, y Léo Petrot, que firmó un contrato de 1+1 sin anuncio oficial de renovación.

Los carriles

En las bandas, el Elche se ha asegurado el futuro por la derecha ejecutando la opción de compra a la Roma por Sangare, que firmó hasta 2031, aunque empezará la pretemporada más tarde que sus compañeros al disputar el Europeo sub-19. Actualmente, no hay más especialistas defensivos con contrato en la plantilla que debería quedar a partir del 1 de julio.

Germán Valera conduce el balón durante el Elche-Mallorca / Héctor Fuentes

Con un perfil más ofensivo, el Elche cuenta con Tete Morente, cuyo rendimiento en la segunda mitad del curso ha sido convincente, dando valor a su incorporación hasta 2028; y con Germán Valera, revalorizado tras su gran rendimiento en Primera División y que podría tener ofertas suculentas durante los próximos dos meses y medio, aunque la intención franjiverde es poder retenerlo e incluso ampliar su vínculo, que actualmente concluye en 2027.

El centro del campo

En la medular, la pérdida de Febas deberá paliarse en el mercado de fichajes, tras no conseguir llegar a un acuerdo para su renovación. Los otros cuatro centrocampistas puros que celebraron la permanencia tienen contrato, tras ejecutarse la opción de compra por Gonzalo Villar, que aseguró su continuidad hasta 2029.

El centrocampista Gonzalo Villar, que podría redebutar esta noche, en el avión rumbo a San Sebastián. / Jesús Hernández / ECF

Marc Aguado termina en 2027 y su renovación será un tema a tratar con celeridad en los despachos franjiverdes, mientras que Martim Neto (2028) y Fede Redondo (2030) son casos diferentes. El portugués ha brillado con irregularidad y el argentino apenas ha jugado y habrá que ver si se le busca una cesión, ya sea en España o en América.

Mediapuntas y extremos

La zona de tres cuartos de campo parece de las más pobladas de la plantilla franjiverde, ya que tanto Morente como Valera se pueden unir en estos roles a Diang (2027) y Cepeda (2030), incorporaciones de la pasada temporada que no terminaron de explotar y que afrontarán el próximo curso con la opción de reivindicarse, una vez adaptados.

Cepeda llega al estadio de Oeiras con la selección chilena / La Roja

Las otras variables que tiene Anselmi cuentan con menos opciones de continuidad: Yago, Rafa Núñez y Ali. Los dos primeros acaban contrato en 2027 y el tercero en 2028. El gallego apenas ha podido demostrar su calidad tras su aciaga lesión de rodilla, mientras que de los dos canteranos solo Ali parece tener cabida en el proyecto del Elche.

Delanteros

En el ataque se avecina un cambio total de la delantera franjiverde. Con André Silva ya en el Oporto y sin noticias de la posible compra de Rafa Mir, sobre todo tras la condena de ocho años y medio por agresión sexual y lesiones hecha pública este lunes, solo quedaría Álvaro Rodríguez, con contrato hasta 2029 y una cláusula elevada, del trío de arietes de la 2025-2026.

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Álvaro Rodríguez celebra su gol con el balón en su brazo izquierdo / Áxel Álvarez

El hispanouruguayo cuenta con numerosos pretendientes y Bragarnik no se cierra a una posible venta, que deberá ser compartida a la mitad con el Real Madrid. Además, Anselmi podrá probar en pretemporada a Osorio, que firmó en enero hasta 2029 y aterrizará en la ciudad de las palmeras tras unos meses en los que apenas ha podido jugar debido a las lesiones, y a Adam (2027), que apunta a una posible renovación y cesión.