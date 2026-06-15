Hoy se cumplen 44 años de la mayor goleada en un Mundial y tuvo lugar en Elche

Este 15 de junio se cumplen 44 años de uno de los partidos más recordados de la historia de los Mundiales. Ocurrió en Elche, en el estadio Martínez Valero, durante el Mundial de España 1982. Allí, Hungría derrotó por 10-1 a El Salvador en un encuentro que todavía hoy conserva un lugar destacado en los registros de la FIFA.

El marcador habla por sí solo. Ninguna otra selección ha marcado diez goles en un partido de fase final de una Copa del Mundo. Por eso aquel Hungría-El Salvador sigue recordándose como la mayor goleada en un Mundial por volumen de goles anotados por un equipo, aunque comparte con otros resultados históricos la máxima diferencia de nueve tantos.

Una tarde histórica en el Martínez Valero

El partido se disputó el 15 de junio de 1982, en plena fase de grupos del Mundial organizado en España. El escenario fue el entonces nuevo estadio de Elche, el hoy Martínez Valero, una sede que quedó ligada para siempre a ese resultado.

Portada de INFORMACIÓN que recogía la histórica goleada mundialista. / INFORMACIÓN

Hungría empezó el partido con una fuerza arrolladora. A los pocos minutos ya mandaba en el marcador y antes del descanso había dejado el encuentro prácticamente sentenciado. La selección centroeuropea fue ampliando la ventaja hasta alcanzar un resultado que, más de cuatro décadas después, sigue pareciendo difícil de repetir: 10-1.

Los goles de una goleada irrepetible

Los tantos húngaros llegaron por medio de Tibor Nyilasi, Gábor Pölöskei, László Fazekas, József Tóth, László Kiss y Lázár Szentes. Kiss firmó además un triplete saliendo desde el banquillo, otro de los detalles más llamativos de aquella tarde.

El único gol de El Salvador lo marcó Luis Ramírez Zapata, que redujo momentáneamente la diferencia en la segunda parte. Aquel tanto, pese a llegar en una derrota durísima, también quedó en la memoria del fútbol salvadoreño.

Apertura del especial dedicado en INFORMACIÓN al Mundial de 1982 en España. / INFORMACIÓN

El marcador final, sin embargo, fue rotundo: Hungría 10, El Salvador 1.

Un récord mundialista con sello ilicitano

El dato sigue teniendo un valor especial para Elche y para la provincia de Alicante. El Martínez Valero no solo acogió partidos de aquel Mundial, sino que fue el escenario de una de sus páginas más singulares.

La goleada no convirtió a Hungría en campeona ni marcó el desenlace del torneo, pero sí dejó una huella estadística imborrable. Cada vez que se repasan los grandes resultados de la historia de los Mundiales, aquel partido aparece de forma inevitable.

No fue una final, ni una semifinal, ni un duelo entre dos gigantes del fútbol. Fue un encuentro de fase de grupos que, por la magnitud del resultado, terminó convertido en historia.

Cuarenta y cuatro años después, el 10-1 de Hungría a El Salvador sigue siendo una cifra difícil de asimilar. En el fútbol moderno, con partidos cada vez más igualados, sistemas defensivos más trabajados y menos margen para resultados tan extremos, una goleada así parece casi de otra época.

La crónica en INFORMACIÓN del 10-1 de Hungría a El Salvador en el entonces Nuevo Estadio del Elche CF. / INFORMACIÓN

Y quizá por eso se sigue recordando. Porque resume una de esas rarezas que solo ocurren muy de vez en cuando: un marcador desproporcionado, un estadio concreto y una fecha que quedó fijada en la memoria del fútbol mundial.

Once goles por trescientas pesetas: así de barato era entonces el fútbol. / INFORMACIÓN

El 15 de junio de 1982, Elche fue el escenario de una goleada irrepetible. Y desde entonces, el Martínez Valero ocupa un lugar propio en la historia de los Mundiales.

Un día después debutaba España en la cita mundialista que jugaba en casa. Lo hizo ante Honduras, cosechando un decepcionante empate.

La portada de INFORMACIÓN que plasmaba el decepcionante inicio de España en el mundial que jugó en casa. / INFORMACIÓN

Esperemos que la historia no se repita en este caso y España pueda golear hoy a Cabo Verde. Y si puede ser para "borrar" esa efeméride de récord de Hungría, mejor.