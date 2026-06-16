Elche CF
Anselmi ya está en Elche y descubre el Martínez Valero
El entrenador franjiverde pasa su primer día en la ciudad conociendo su nuevo lugar de trabajo
Martín Anselmi, nuevo entrenador del Elche, ya conoce su nuevo lugar de trabajo. El técnico franjiverde, que ha firmado para la próxima temporada, con opción a otra más según objetivos, ya ha aterrizado en la ciudad de las palmeras y ha descubierto el estadio Manuel Martínez Valero, en el que espera vivir muchas tardes de alegrías no solo el próximo año sino más allá en el tiempo.
Pedro Schinocca, director general del Elche, y José Antonio Contreras, secretario técnico de la entidad, han sido los dos encargados de guiar a Anselmi por los recovecos del coliseo ilicitano. El nuevo entrenador ha pisado su césped, ha conocido las oficinas, incluido su despacho personal y ha podido observar de primera mano la magnitud de unas gradas que espera llenar de aficionados, como ha venido ocurriendo en las últimas temporadas con Eder Sarabia.
La pretemporada, cerca
Ahora queda por conocer los próximos pasos para Anselmi, que incluirán su presentación oficial, todavía sin fecha, aunque está previsto que no pase de esta semana y la confirmación del regreso de la plantilla franjiverde al trabajo, que inicialmente está programada para el 29 de junio, es decir, dentro de un par de lunes.
Lo que está claro es que Anselmi ya piensa al 100% en clave franjiverde, el siguiente paso de una carrera profesional en los banquillos que como técnico principal inició en Unión La Calera (Chile), para luego continuar en Independiente del Valle (Ecuador), Cruz Azul (México), Oporto (Portugal) y Botafogo (Brasil). Su estreno en España será en el Elche, dando continuidad a un proyecto futbolístico que parece ideal para su forma de entender este deporte.
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