Affengruber en el Mundial: debut sin minutos, pero con victoria

David Affengruber, central del Elche, ya sabe lo que es ganar un partido en un Mundial, aunque todavía no pueda decir que ha disputado minutos en la máxima competición futbolística. Su selección, Austria, se estrenó en el campeonato que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá con victoria ante Jordania (3-1).

El defensa franjiverde vio el encuentro desde el banquillo, ya que su seleccionador, Ralf Rangnick, eligió a Lienhart y Danso como centrales titulares, mientras que el madridista Alaba saltó al terreno de juego en el segundo tiempo en sustitución de Danso.

Sufrida victoria

Desde allí, Affengruber apoyó a sus compañeros y celebró un triunfo que fue más complicado de lo que cabría imaginar. Los europeos se adelantaron en el marcador en el minuto 21 por mediación de Schmid, pero se vieron contra las cuerdas tras el empate de Olwan, al poco de iniciarse la segunda mitad.

Hubo que esperar hasta el minuto 76 para que la selección de Affengruber volviera a verse por delante en el marcador... y gracias a un gol en propia puerta de Al-Arab. Ya en el descuento, Arnautovic sentenció el choque, de penalti, y permitió a los austriacos sumar los tres primeros puntos del torneo.

En la segunda jornada, Austria se verá las caras con Argentina, que esta pasada madrugada inició la defensa del título conquistado en 2022 con una exhibición de Messi en el 3-0 a Argelia, ya que el ex del Barça hizo un triplete.

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Messi, durante el partido ante Argelia / AGENCIAS

El horario de este duelo será mucho más accesible para el aficionado franjiverde, ya que se disputa a las siete de la tarde, mienras que el Austria-Argelia lo hizo a las seis de la mañana. ¿Habrá duelo entre Affengruber y Messi?