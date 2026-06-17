Elche CF
El Elche ficha en propiedad a Víctor Chust tras su cesión
El club franjiverde ejecuta la opción de compra pactada con el Cádiz y firma al central hasta 2029
El Elche ha anunciado este miércoles la ejecución de la opción de compra pactada con el Cádiz en el acuerdo de cesión que vinculó a Víctor Chust con la entidad franjiverde durante la temporada recientemente finalizada, ampliando la relación entre las partes hasta junio de 2029.
De este modo, el club ilicitano asegura la permanencia, al menos de momento, de sus tres pilares defensivos de la 2025-2026, ya que Pedro Bigas fue renovado a finales del curso anterior y Affengruber, que está disputando el Mundial, tiene contrato hasta 2027, a la espera de una posible venta en verano.
Con Martín Anselmi en la ciudad, el Elche ha confirmado al Cádiz el pago de la opción de compra por el valenciano, que supera el millón de euros, haciéndose con los servicios de un futbolista de 26 años que la temporada pasada fue prácticamente fijo en los planes de Eder Sarabia, disputando 31 partidos y marcando un gol, en la penúltima jornada contra el Getafe, decisivo para obtener la permanencia.
Continuidad y estabilidad
"Su paso por el Elche ha confirmado su capacidad de adaptación, fiabilidad defensiva y compromiso competitivo en los momentos más exigentes del curso", informa el club franjiverde en la nota oficial del fichaje en propiedad de Chust.
"Su continuidad en propiedad refuerza la apuesta del club por la estabilidad y la consolidación de un bloque competitivo de cara al futuro. El Elche asegura así la permanencia de un jugador que ha sido importante en el crecimiento del equipo durante la temporada", agrega el mismo mensaje oficial.
La de Víctor Chust es la tercera opción de compra ejecutada por el Elche desde que concluyó la temporada oficial, tras las de Gonzalo Villar, al Dinamo de Zagreb, y Buba Sangare, a la Roma. De los cedidos del curso pasado con este tipo de cláusula únicamente falta por conocer el destino de los sevillistas Pedrosa y Rafa Mir, que en principio no continuarán como franjiverdes.
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