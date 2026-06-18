Martín Anselmi apunta alto en su presentación con el Elche: "Es el momento de dar el siguiente paso"

Con la ambición por bandera, Martín Anselmi arranca su andadura como nuevo entrenador del Elche. En su presentación no ha escondido la ilusión que le genera este reto y espera poder devolver todo el cariño a la afición ilicitana. "Sé a la afición que venimos a representar, he seguido muy de cerca la conexión que hubo la temporada pasada, Elche no es una novedad para mí. Cuando tuve un tiempo libre hice una gira por Europa y este club era uno de los lugares que quería conocer. Reconozco que soy un hincha del club desde que Christian arrancó el proyecto", comentaba el nuevo técnico franjiverde.

Presentación de Martín Anselmi, nuevo entrenador del Elche CF / Áxel Álvarez

La comparecencia arrancó con Pedro Schinocca destacando el trabajo realizado para encontrar un nuevo entrenador. "Tuvimos más de siete entrevistas con diferentes perfiles, fueron charlas muy enriquecedoras y profundas. Le hemos dedicado el tiempo que merecía una decisión así. Estamos muy contentos de que Martín sea el entrenador y se suma al proyecto. Te espera un Martínez Valero acostumbrado a grandes cosas con una afición exigente, pero que valora mucho la forma de juego, el protagonismo y la valentía", añadía.

Sobre Rafa Mir, se ha remitido al comunicado publicado en las redes. Por otro lado, respecto al mercado de fichajes, ha reiterado que el club está saneado y no necesita vender. Personificando en Álvaro Rodríguez, ha sido claro con que tiene contrato, que se cuenta con él y que está citado para iniciar la pretemporada.

Por su parte, Martín Anselmi ha agradecido al club la posibilidad y no ha escondido la felicidad que supone estar en la ciudad de las palmeras. "Desde el momento en el que llegué lo estoy viviendo con mucha alegría, estoy donde quiero estar. Quiero que el equipo siga transmitiendo esa conexión que transmitió la temporada pasada. Tenía claro que mi camino se iba a cruzar con el del Elche y así ha sido. Estar en este club, con todo lo que viene construyendo, es mágico para mí".

"Quiero que seamos mejores, me gusta desafiar los límites del jugador" Martín Anselmi — Entrenador del Elche

"El hecho de que haya gente que quizás no me conozca también está bien. Prefiero que no me conozcan antes de que me conozcan mal. Como entrenador tengo una esencia de sentir el fútbol, me gusta que mis equipos sean protagonistas y piensen en la portería rival. Me gusta tener la pelota, entiendo que si la tengo es más fácil ganar el partido. Hay dos palabras que me gusta resaltar mucho: competir y equipo", pensaba el técnico.

El entrenador argentino también se ha deshecho en elogios hacia Eder Sarabia, comentando que pronto cenará con él para que le transmita todo lo relacionado sobre el club. "De la temporada pasada hay muchas cosas de las cuales me siento identificado, no lo digo por quedar bien, sino porque es verdad. No podemos conformarnos con lo que se ha hecho este año. Es el momento ideal para dar el siguiente paso".

Respecto al tiempo que necesitará para que su fútbol se pueda plasmar a las mil maravillas sobre el césped del Martínez Valero, Martín Anselmi ha sido claro. "¿Tiempo? Esto es día a día, no hay una receta mágica. Tenemos una pretemporada un poco larga, me gusta que sea así para poder tener más tiempo. Quiero que seamos mejores, me gusta desafiar los límites del jugador, pero eso requiere un esfuerzo".

Tiempo de adaptación

En el pasado, Anselmi ha tenido varias aventuras que no han terminado de la mejor manera, sin embargo, ha destacado que "las situaciones de cada proceso son un mundo aparte". También ha añadido que como todo trabajador se necesita un poco de tiempo para adaptarse, pero sin caer en excusas.

"Nosotros ya estamos trabajando. Llegamos ayer y nos pasamos todo el día manos a la obra. Mentiría si digo que no quiero tener a toda la plantilla el primer día. El Elche tiene a un jugador que está representando a su selección en el Mundial y a otros que han crecido en la última temporada. Entiendo las necesidades del club, pero hay que ser inteligentes. No queremos traer jugadores por traer", comentaba sobre el mercado de fichajes.

A su vez, también ha querido dejar claro que en Elche está donde quiere estar. "Cuando digo que estoy donde quiero estar quiero dejar claro que en este periodo que yo estuve sin trabajar con el único equipo que me junté fue el Elche. Me relacionaron con clubes y yo nunca había hablado con ellos". Respecto a la ciudad, la ha calificado como tranquila.

"Ponernos como objetivo ya sea la permanencia o cualquier otro creo que es limitarnos. El objetivo es ser mejores, si somos mejores vamos a poder aspirar a algo más que permanecer. Un entrenador tiene que hablar con un jugador antes de venir a un club. No voy a fichar a un jugador que no sé cómo es, eso es determinante. Para mí, Eder Sarabia hacía muy bien su trabajo en ese sentido", añadía.

Respecto a las contrataciones de Víctor Chust, Buba Sangaré y Gonzalo Villar, Anselmi se ha mostrado feliz. "Creo que lo que hizo el Elche a la hora de contratarme es lo que hay que hacer. Quiero resaltar la valentía que tenía el equipo para jugar, eso me encanta. A nivel defensivo podemos cambiar algunas cosas, me gusta recuperar la pelota lo antes posible. La esencia será la misma, no la vamos a tocar".

"Tener a un jugador como Josan es muy importante" Martín Anselmi — Entrenador del Elche

Con paso por plazas complicadas como el Oporto y el Botafogo, Anselmi se califica como una persona resiliente. "Tenemos que entender que el resultado es temporal. Cuando vamos ganando podemos pasar a empatar o perder, pero la forma de vivir y de sentir la profesión no puede estar sujeta al resultado. Yo sigo siendo el mismo, me considero una persona resiliente".

"Son situaciones con las que los entrenadores tenemos que convivir. Elche es un club que potencia jugadores y que terminan siendo vendidos, pero también creo que los vamos a tener que reemplazar. Se han ido o se pueden ir jugadores que han tenido mucho impacto, ya estamos trabajando para saldar las necesidades. En este fútbol ya no hay expertos en posiciones, según lo que te demanda una acción vas a tener que ocupar ciertas demarcaciones. Me gusta que los jugadores interpreten el juego porque te lo pide el propio partido. En ese aspecto veo a jugadores que están estimulados para ello", comentaba.

Josan

Tras ser preguntados sobre si cuenta con Josan para la próxima campaña, Anselmi ha respondido lo siguiente. "Me gusta ser muy respetuoso con los jugadores que representan tanto. Estoy entusiasmado de hablar con él para entender que quiere hacer tanto él como el club. No desconozco quién es él y lo que representa. Tener a un jugador como Josan es muy importante".

"La entrega es innegociable. Yo puedo controlar el hecho de correr, competir, estar juntos... Lo controlo hasta el final, a lo Elche. Me encantó la conexión que hubo la temporada pasada. Hay equipos que tienen la responsabilidad de ser campeones, cuando una plantilla logra darle una identidad a la afición tiene la responsabilidad de seguir representando. Ese es nuestro desafío", añadía.

"Creo que vamos a representar a la afición. Los entrenadores trabajamos para eso, el fútbol sin la afición no existe. Cuando un equipo sale al campo tiene la obligación de representar al que pagó por verte. No se si puedo promete ganar, pero si puedo garantizar que van a encontrar a una persona que tiene pasión por lo que hace", sentenciaba.