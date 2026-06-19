Anselmi tiende la mano a Josan para su renovación con el Elche

La renovación de Josan Ferrández, como ya sucedió durante el verano pasado, sigue siendo uno de las carpetas pendientes de cerrar en las oficinas del Martínez Valero. La continuidad de la leyenda franjiverde en el club sigue siendo una incógnita a falta de dos semanas para que arranque la pretemporada, retrasada finalmente al próximo 1 de julio, cuando se iniciarán las pruebas médicas y físicas. Todavía no hay acuerdo.

Eso sí, el club, a través de su nuevo entrenador, deslizó el pasado jueves declaraciones que apuntan más hacia la continuidad que hacia el divorcio. El técnico argentino Martín Anselmi, durante su presentación como nuevo preparador del Elche, valoró de manera positiva la trayectoria como franjiverde de Josan, sus cualidades y encaje en el próximo proyecto y el inevitable componente emocional que tiene con la afición.

"A mí siempre me gusta ser muy respetuoso con los jugadores que significan mucho para una institución y para una afición, como sucede con el caso de Josan. Estoy entusiasmado con la posibilidad de poder hablar con él estos días y poder entender también lo que quiere hacer él y lo que queremos nosotros de él. Una vez esa conversación llegue, ya va a ser una decisión del club y de Josan que continúe vistiendo la camiseta del Elche", apuntó Anselmi sobre el "17" franjiverde, que cumplirá los 37 años en diciembre.

Anselmi gesticula durante su presentación. / Áxel Álvarez

El técnico argentino quiso dejar claro, de manera pública, que no es ajeno "a quién es Josan, lo que significa para la afición y lo que podría aportar en caso de seguir". Y al ser repreguntado sobre si le gustaría tener a Josan en plantilla el próximo curso independientemente de lo que suceda finalmente, Anselmi se mostró ciertamente contundente. "Para mí, tener a un jugador como él siempre va a ser muy importante. Yo creo mucho en aquellos que me pueden transmitir liderazgo y me pueden dar todo ese bagaje que vienen acumulando durante años", explicó el entrenador de 40 años, valorando de manera positiva la continuidad de un perfil como Josan.

Baja participación

La posible renovación de Josan llegaría en un marco complejo para el extremo, después de una temporada en la que su rendimiento se ha visto lastrado por las lesiones físicas y la alta competencia en su posición. El de Crevillente apenas ha jugado 554 minutos en liga, aportando tres asistencias al equipo. Es bastante menos rodaje que en temporadas anteriores, cuando siempre ha superado la barrera de los 1.000 minutos en el peor de los escenarios.

Tete Morente, Josan Ferrández, Buba Sangare y Adrià Pedrosa, con el Elche. / Jesús Hernández / ECF

Eder Sarabia, que también valoró siempre positivamente al "17", ha preferido durante gran parte de la campaña perfiles como Buba Sangaré o Tete Morente para el carril diestro, así como Álvaro Núñez, durante la primera vuelta, o incluso Adrià Pedrosa en situaciones puntuales.

¿Décima temporada?

En caso de terminar certificando su continuidad como futbolista del Elche, Josan competiría una décima temporada como franjiverde, un logro al alcance de muy pocos futbolistas a lo largo de la centenaria historia del club. Es el noveno jugador con más partidos (281) en la historia del Elche, a solo dos de igualar a Claudio Barragán.

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JUGADORES CON MÁS PARTIDOS EN LA HISTORIA DEL ELCHE CF Nino (476 partidos) Miguel Quirant (463 partidos) Llompart (356 partidos) Vicente Iborra (354 partidos) Juan Manuel Canós (322 partidos) Miguel Recio (321 partidos) Quesada (308 partidos) Claudio Barragán (283 partidos) Josan (281 partidos) Pierita (277 partidos) Boria (265 partidos) Sitja (259 partidos) Lezcano (254 partidos) Vava (250 partidos) Fidel Chaves (235 partidos) *datos facilitados por Antonio Pamies, encargado del Área de Historia del Elche CF.

"A día de hoy mi idea no es colgar las botas, me veo capacitado para seguir jugando. No sé si será aquí porque termino contrato... pero ya todos sabéis que me encantaría seguir aquí. Me encantaría retirarme aquí, pero también soy consciente de que el nivel del club cada vez es más alto. Sé que quiero seguir jugando, ojalá pueda ser aquí", explicó hace unos meses Josan sobre su deseo de encadenar una décima campaña en el Martínez Valero.