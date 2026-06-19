El cuerpo técnico de Anselmi en el Elche: un ganador del Mundial y la barrera de los 40 años

El desembarco en Elche de Martín Anselmi, como se podía prever, traerá consigo importantes novedades al club franjiverde. Principalmente en su cuerpo técnico, que sufrirá una importante revolución —al menos en cuanto a organización— respecto al que tuvo Eder Sarabia durante sus dos temporadas en el equipo.

Como una "forma distinta" de configurar un cuerpo técnico definió el argentino el que será su equipo. "A mí no me gusta que se hable de un cuerpo técnico tradicional en el que hay un segundo entrenador, un asistente... estamos armando un cuerpo técnico en el que todos somos entrenadores, todos estamos a la par y todos tendremos roles específicos dentro del cuerpo técnico", agregó.

Y en la confección de ese equipo de trabajo, adelantó la identidad de tres nombres: Darío Herrera (entrenador de porteros), Cristóbal Fuentes (preparador físico) y Luis Pastur (asistente). Ya ha trabajado con alguno de ellos en anteriores etapas, en Oporto y en Botafogo sin ir más lejos. Y ahora integrarán el que será el staff franjiverde en la campaña 2026-2027.

Darío Herrera es un preparador de guardametas que siempre ha estado estrechamente ligado a Anselmi. Han coincidido en Botafogo, Oporto o Cruz Azul. Con camino de 43 años, es el único que supera la barrera de los 40 años de los técnicos ya anunciados. Además, cuenta con una dilatada experiencia en la selección argentina, donde levantó una Copa América y el Mundial de 2022 como parte del staff de trabajo de Lionel Scaloni. Sustituirá a Javi Roda en ese rol, especialista que estaba con Sarabia.

Darío Herrera posa con la Copa del Mundo en 2022, Catar. Estuvo cinco años en la selección argentina como preparador deporteros. / IG

Otro de los nombres que deslizó el técnico franjiverde es el coruñés Luis Pastur. El más joven de la lista, con apenas 34 años. También coincidió con el entrenador argentino en Cruz Azul y Oporto. Su rol no fue especificado, pero a lo largo de su carrera se ha encargado en varias ocasiones de la metodología. De hecho, ha impartido algún curso de la RFEF debido a sus conocimientos en ese aspecto. Como curiosidad, según destaca en sus redes sociales es Geógrafo.

Cristóbal Fuentes será el encargado de gestionar el estado físico de la plantilla. Fuentes, de 36 años, es el único de los técnicos ya anunciados que no ha coincidido con Anselmi en su carrera. Nacido en Córdoba, cuenta con experiencia en múltiples equipos de España como Real Oviedo, Zaragoza, Sporting de Gijón, Alcorcón o Cultural Leonesa, además de alguna internacional como el Al-Wakrah (Catar) y el Charlotte (Estados Unidos). Será el heredero en el cargo del anterior preparador físico Xavi Moñino.

Cristóbal Fuentes, durante su etapa en el Charlotte. / IG

Al margen de los nombres ya citados, Anselmi comunicó que también contará con un técnico especialista en el balón parado. "Hoy en día creo que la pelota parada es un facto del juego fundamental", explicó durante la comparecencia. También desveló que otro de los roles será un entrenador que prepare el "factor individual. Apostaremos por un entrenador que tendrá el rol específico de mejorar al jugador", dijo.

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El resto de los integrantes del staff serán desvelados en "los próximos días", en un cuerpo técnico que, al menos en sus primeras pinceladas, destaca por ser especialmente joven y contar con sinergias entre ellos de anteriores etapas.