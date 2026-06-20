El Elche volverá en agosto al refugio de Messi en la provincia

Elche, playa y Algorfa. Con Martín Anselmi ya instalado en su cargo como nuevo entrenador franjiverde, el conjunto ilicitano está terminando de perfilar una pretemporada que ya está a la vuelta de la esquina. La misma transcurrirá, como suele ser habitual en los últimos tiempos, en la provincia, con la propia ciudad de las palmeras como centro de operaciones.

El Elche regresará finalmente al trabajo el 1 de julio, miércoles, un par de días después del aviso inicial que habían recibido los futbolistas con contrato en vigor para la 2026-2027 cuando se marcharon de vacaciones (29 de junio). En los dos primeros días pasarán las habituales pruebas médicas y físicas de estas fechas, aunque Anselmi tiene claro que el balón debe ser protagonista cuanto antes y, por grupos, irán alternando los test con entrenamientos sobre el césped del Díez Iborra.

Imagen de un entrenamiento del Elche de la pasada temporada / Áxel Álvarez

El campo municipal será el lugar principal en el que se desarrollarán las sesiones de pretemporadas, exceptuando días especiales en los que la plantilla se pueda acercar a alguna de las playas de la zona para romper la monotonía del césped. Todavía no se ha hecho público ningún encuentro de pretemporada, que debería tener como punto final el trofeo Festa d’Elx, en fechas cercanas al inicio oficial de la temporada, que está previsto para el fin de semana del 15 de agosto, salvo que al Elche le toque un rival con exceso de internacionales en las últimas eliminatorias del Mundial, motivo por el que se podría aplazar la primera jornada.

De momento, Anselmi y su equipo de colaboradores, que todavía no está cerrado, tiene a 23 jugadores con contrato para la 2026-2027, tras las opciones de compra ejecutadas por Sangare, Gonzalo Villar y Víctor Chust y el regreso de los cedidos: Diaby, Barzic, Ali, Rafa Núñez y Osorio. Este último todavía no se ha estrenado como franjiverde, ni siquiera ha sido presentado, ya que se le fichó en enero y se quedó cedido en Argentina hasta mayo. De estos 23, ni Affengruber ni Sangare estarán el 1 de julio, al encontrarse con sus selecciones disputando el Mundial y la Euro sub-19, respectivamente.

La Finca Golf Resort

Como stage de pretemporada, el Elche también se queda con un clásico de estos últimos años y se ejercitará durante una semana en las instalaciones de La Finca Golf Resort, en Algorfa, del 3 al 8 de agosto. En el club franjiverde están encantados con las experiencias vividas allí en el pasado e incluso en la «era Sarabia» se llegaron a realizar concentraciones por partida doble.

El hotel de Algorfa fue también, el pasado mes de noviembre, el cuartel general en el que la selección argentina, con Leo Messi al frente, realizó una fase de preparación para el Mundial que actualmente están disputando en Estados Unidos, México y Canadá, en el que defienden título. En dicho refugio, la Albiceleste apuró la puesta a punto, en unos días que terminaron con Messi y sus compañeros realizando una sesión de entrenamiento en el estadio Martínez Valero, con un ambiente espectacular de aficionados.

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Las mejores imágenes del entrenamiento de la Selección Argentina de Leo Messi en Algorfa / Áxel Álvarez

En La Finca Golf Resort, Anselmi y sus jugadores podrán disponer de instalaciones de primera calidad y de privacidad máxima, con un complejo deportivo equipado con tecnología de vanguardia, pistas de pádel, gimnasio de alto rendimiento y spas, además de contar en sus alrededores con la belleza y el encanto del pueblo de Algorfa. Todo para tener una pretemporada de Primera.