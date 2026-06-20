Sangare devuelve al Elche al mapa europeo sub-19

Buba Sangare participará con la selección española en el Europeo sub-19 que se disputará en Gales entre el 28 de junio y el 11 de julio, tras pasar la criba final de Paco Gallardo, técnico de las categorías inferiores de la RFEF encargado de dirigir a un grupo de jóvenes que buscará el 13º título para la Rojita.

El futbolista del Elche, fichado en propiedad hace unas semanas tras ejecutar la opción de compra el club ilicitano después de que hubiera jugado la segunda mitad de la 2025-2026 en calidad de cedido por la Roma, es uno de los 21 miembros del grupo que apurará la fase de preparación del torneo en territorio alicantino.

De este modo, Sangare sigue con su progresión, que le llevó a participar el curso pasado en 12 partidos de liga en Primera División, ocho de ellos como titular, en los que acumuló 542 minutos. Esta convocatoria le impedirá estar en el inicio de la pretemporada a las órdenes de Martín Anselmi, incorporándose a la misma una vez finalice su participación en el Europeo sub-19.

El calendario de Sangare en Gales La selección española sub-19 debutará en la fase de grupos del torneo continental de su categoría el día 28 de junio contra Gales, anfitriona del evento. Posteriormente, el 1 de julio se medirá a Dinamarca y el día 4 a Alemania. Si acaba entre las dos primeras, las semifinales se juegan el 8 de julio, mientras que la final está programada para el 11 de julio a las 20 horas en Wrexham.

Segundo franjiverde

Sangare pone en el mapa de este prestigioso torneo continental al Elche, al ser el segundo futbolista franjiverde que dispute el torneo, primer español. El anterior jugador que pertenecía al conjunto ilicitano en el momento de participar en un Europeo sub-19 fue el búlgaro Georgi Rusev, que lo hizo en la edición de 2017.

Rusev, como franjiverde, llegó hasta el Ilicitano. Luego se marchó al filial del Getafe, de donde pasó directamente a clubes de su país como el Septembvri y el CSKA, ambos de la capital, Sofía. En 2024 lo fichó el Sion suizo, que en las últimas temporadas lo ha cedido al Ludogorets y al CSKA, ambos de su país natal. En aquella Euro de 2017, Rusev cayó en la fase de grupos, marcando el único tanto de su equipo en el torneo, ante Países Bajos.

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Como ilicitano, Sangare tiene un ejemplo exitoso relativamente reciente en el que fijarse, el de Saúl Ñíguez, que se proclamó campeón de la Euro sub-19 en su edición de 2012, siendo incluido en el equipo del torneo, compartiendo generación con Jesé, Deulofeu, Kepa, Grimaldo o Paco Alcácer. El menor de los hijos de Boria fue indiscutible para Julen Lopetegui, pero se perdió la final contra Grecia debido a una lesión de rodilla.