El Málaga completa la lista de rivales del Elche para la 2026-2027

El Elche ya conoce la identidad de sus 19 rivales para la temporada 2026-2027 en Primera División, la que será 26ª campaña del conjunto ilicitano en la máxima categoría del fútbol español, tras el ascenso conseguido este sábado por el Málaga en el play-off contra el Almería.

El conjunto boquerón se impuso por 1-2 en territorio indálico a un Almería que tendrá que seguir esperando para regresar a la élite del balompié nacional. Los tantos de Chupe y Larrubia hicieron estéril la posterior diana de Leo Baptistao, tras un duelo de ida en el que no hubo goles en La Rosaleda.

De este modo, el Málaga regresa a Primera División ocho años después de su descenso en 2018 y tras haber pasado incluso por Primera RFEF en la 2023-2024. Este es, por lo tanto, su segundo ascenso en tres temporadas. Lo logra de la mano de Juan Francisco Funes, que relevó en el puesto de entrenador a Sergio Pellicer en la jornada 14, cuando los blanquiazules iban en la 18ª plaza, en puntos de descenso a Primera RFEF.

La reacción malacitana ha sido notable y se metieron en el play-off liderados por un gran Chupe, autor de 24 goles en la temporada regular y otro más el día de la final del ascenso, con un proyecto en el que se ha otorgado confianza a gente joven y de la casa como Larrubia, Adrián Niño, Dotor o Izan Merino.

Con el ascenso del Málaga, que se une a Racing de Santander y Deportivo como clubes promocionados a Primera División, la lista de rivales del Elche para la 2026-2027 ya está completa. Junto a los tres promocionados, repetirán como oponentes franjiverdes los otros 16 equipos que continúan en la élite: Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético, Betis, Celta, Getafe, Rayo Vallecano, Valencia, Real Sociedad, Espanyol, Athletic, Sevilla, Alavés, Levante y Osasuna.

Reencuentro con el Málaga

Respecto al Málaga, el Elche coincidirá en Primera División con el actual club de La Rosaleda (Málaga CF, refundado en 1992), por tercera vez, tras las temporadas 2013-2014 y 2014-2015, en las que en lo deportivo se guarda el buen recuerdo de las victorias conseguidas a domicilio en los tramos finales de ambos cursos, que resultaron fundamentales para certificar sendas permanencias, aunque en 2015 el Elche acabó descendiendo administrativamente.

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Instante del último Elche-Málaga / Matías Segarra

En mayo de 2014, el Elche se impuso por 0-1, gracias a un golazo de Garry Rodrigues, ahora mundialista con Cabo Verde; mientras que un año después, los franjiverdes, en ambos duelos entrenados por Fran Escribá, ganaron por 1-2, con tantos de Jonathas y Pasalic. Curiosamente, el croata también está actualmente disputando el máximo torneo de selecciones con su país en Estados Unidos, México y Canadá.