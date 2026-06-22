752-538: El Elche amplía con el Hércules su dominio en la provincia

LaLiga ha concluido, de manera oficial, su temporada número 95... y ya sabe los equipos que jugarán en cada categoría en la 96, que dará comienzo a mediados de agosto. Como ocurre cada año, aparte de la clasificación del curso en sí, también queda configurada la histórica, que recoge los datos de todos los participantes en Primera División durante un siglo.

En clave provincial, el Elche continúa ampliando su dominio, dada la buena época que atraviesa durante la última década, en situación completamente opuesta a su rival por antonomasia, un Hércules que no pisa la élite desde 2011 y que abandonó el fútbol profesional en 2014.

Imagen del Hércules-Elche amistoso disputado el verano pasado / Rafa Arjones

Los franjiverdes, en sus bodas de plata en Primera División, han sumado 43 puntos durante la 2025-2026 que les permite alcanzar un total de 752 puntos en 25 temporadas, con 830 partidos jugados, 237 ganados, 224 empatados y 369 perdidos. En el apartado goleador, han marcado 903 y han encajado 1.253.

El Elche es 26º en la clasificación histórica de LaLiga, aunque hay que tener en cuenta las diferencias existentes entre los campeonatos en los que se otorgaban dos puntos por triunfos, hasta mediados de la década de los noventa, y los que se dan tres, desde entonces.

Esta clasificación histórica la sigue encabezando el Real Madrid, con 5.129 puntos y 36 títulos, seguido por el vigente campeón, el Barcelona, que suma 5.031 puntos y en esta temporada ha conseguido su 29º título. El podio lo cierra el Atlético de Madrid, con 4.122 puntos y 11 ligas ganadas.

Por delante del Elche destacan nombres como los del Zaragoza, undécimo en el histórico y que la próxima temporada compartirá categoría con el Hércules en Primera RFEF, o Valladolid (14º), Sporting (18º), Las Palmas (20º) y Granada (23º) que ni el curso pasado ni el que está por comenzar militaron en Primera División.

Justo por delante, los franjiverdes tienen al Alavés, a solo cinco puntos, por lo que en la próxima temporada tendrían la posilidad de ganar una posición en la tabla histórica. Por detrás queda el Levante, bastante lejos de los ilicitanos (673 puntos).

Dominio del Elche

Por lo que respecta a la rivalidad provincial, el Hércules sigue anclado en los 538 puntos que tenía en 2011, con 20 temporadas en Primera, 628 partidos jugados, 184 ganados, 149 empatados y 295 perdidos, habiendo marcado 716 goles y encajado 1.050. Como curiosidad, el último tanto de la entidad blanquiazul en la élite lo marcó Trezeguet (15 de mayo de 2011) y el último recibido se lo hizo el malogrado José Antonio Reyes, el mismo día en el estadio Vicente Calderón, en el que hace años que ya no juega el Atlético.

La diferencia de puntos entre Elche y Hércules en la clasificación histórica de LaLiga se ha disparado hasta los 214. Y seguirá aumentando, al menos en la 2026-2027, en la que el conjunto dirigido por Martín Anselmi seguirá en la élite, mientras que el de Beto Company buscará el ansiado ascenso a Segunda División, categoría en la que participará este curso otro equipo de la zona, el Eldense.

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Trezeguet en un partido con el Hércules / JOSE NAVARRO

El tercer club de la provincia de Alicante que entra en la clasificación histórica de LaLiga es el Alcoyano, gracias a las cuatro temporadas que jugó en Primera entre 1945 y 1951, en las que sumó 76 puntos en 108 partidos, con 30 victorias, 16 empates y 62 derrotas, marcando 145 goles y recibiendo 252. En el caso deportivista, su último tanto en la élite lo firmó Pierita y el último en marcarle fue Mora, en ambos casos en un Alcoyano-Valladolid del 21 de abril de 1951.