Affengruber asiste desde el banquillo al día histórico de Messi en el Mundial

Segunda jornada en el Mundial para Affengruber, representante del Elche en esta edición de 2026 que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, y nuevo día en blanco, en cuanto a minutos, para el central con su selección, Austria, que perdió contra Argentina (2-0), vigente campeona del torneo, quedando con tres puntos en la clasificación y todas las opciones de clasificación abiertas para la tercera fecha de la fase de grupos.

El seleccionador austriaco, Ralf Rangnick, volvió a relegar al ostracismo al futbolista franjiverde, eligiendo como centrales titulares a Alaba y a Danso. En la segunda parte relevó al madridista, aunque eligió para ello a Friedl. El choque concluyó con triunfo argentino y protagonismo de Messi, que primero falló un penalti, al lanzarlo fuera, y luego anotó los dos goles del encuentro. Tantos con mucha historia para el exbarcelonista.

Affengruber, durante un entrenamiento reciente con Austria / OFB

Histórico Messi

Con el gol logrado en el minuto 38 del partido contra Austria, Messi se ha convertido en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 17 tantos, uno más que el alemán Miroslav Klose, al que ya igualó en la primera jornada de este campeonato con el triplete que le hizo a Argelia. En el tiempo de descuento hizo el 2-0, sentenciando el duelo y sumando su 18º gol en Mundiales.

Messi aplaude durante un partido / Agencias

El crack argentino estrenó su cuenta en el máximo evento de selecciones hace veinte años, contra Serbia y Montenegro, en el Mundial de Alemania 2006. Desde entonces no se ha perdido ninguna cita, proclamándose campeón en 2022 y habiendo sido finalista anteriormente en 2014.

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Con esta derrota, la selección de Affengruber se jugará el pase a la fase de eliminatorias en la última jornada de la liguilla de grupos, en la que su rival será Argelia.