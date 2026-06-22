El Elche quiere continuar con su éxito de abonados

Objetivo: más de 27.000 abonados. Y colgar el cartel de «sold out», todo vendido, por segundo verano consecutivo. Ese es el punto de partida del Elche de cara a la campaña de abonos de la temporada 2026-2027, que se está terminando de gestionar desde la entidad, con la previsión de que vea la luz entre finales de junio e inicios de julio. En fechas de Mundial y sin partidos oficiales de clubes hasta mediados de agosto no ha habido prisas para activar la misma. Una vez encontrado el entrenador, Martín Anselmi, el siguiente hito del club será la presentación de su propuesta a los seguidores más fieles para su segundo curso consecutivo en Primera División.

La misma mantendrá la línea de campañas anteriores, aunque con una previsión en la subida de precios, todavía pendiente de conocer en cuanto a porcentajes y zonas de ubicación en el estadio. Hay que recordar que el curso pasado, el Elche tuvo que detener la venta de abonos el 8 de agosto al quedarse sin espacio físico que vender, tras el ascenso conseguido a la máxima categoría. La permanencia en la 2025-2026, la apuesta por un estilo exitoso en cuanto a resultados en el Martínez Valero y el dominio franjiverde como principal opción de ocio futbolística en la zona son motivos suficientes para creer en seguir prolongando este éxito.

Además, el Elche busca fórmulas para poder ampliar el número de carnés que salgan a la venta y superar así el récord de 27.000 abonados de la campaña de la 2026-2027. Uno que se da por casi seguro es el de reducir el espacio para aficionados en zona visitante, ya que en la gran mayoría de los partidos han sobrado butacas allí, aunque ello conllevaría también una posible reducción en el número de entradas disponibles para la afición franjiverde en partidos a domicilio. Otra opción, más peliaguda, es la de recortar el número de invitaciones. En cualquier caso no hay mucho más margen para ampliaciones, ya que el aforo oficial del Martínez Valero es de 31.388 localidades.

Gran media de asistencia

En la temporada 2025-2026, la media de asistencia al coliseo franjiverde ha sido de 26.436 espectadores, en total consonancia con el número de abonos vendidos. Todo ello teniendo en cuenta que los horarios no han sido especialmente benévolos con los franjiverdes, que han jugado en su feudo dos partidos en lunes, tres en viernes y cinco a las dos de la tarde.

El Martínez Valero ha sido el décimo estadio de Primera con mayor media de asistencia, con un porcentaje de ocupación del 84,2%. Unas cifras que sirven para corroborar la conexión entre equipo y grada, uno de los motivos de que en territorio ilicitano el Elche solo perdiera dos encuentros (Villarreal y Barça, tercero y primero de la liga, respectivamente) y que el conjunto dirigido por Eder Sarabia concluyera el campeonato como el sexto mejor local, con 35 puntos.

En la 2026-2027 se quiere dar continuidad a todos estos éxitos ya desde el mes de julio, cuando esté operativa una campaña que también está por ver si consigue tocar la fibra sensible del aficionado de toda la vida, como ha ocurrido en los últimos tiempos. Además, el Elche sigue buscando expansión, sobre todo teniendo en cuenta su dominio tanto en la provincia como en sus alrededores: tras la caída del Almería en la final del «play-off» de ascenso a Primera no aparece otra opción en la élite futbolera hasta Valencia, a casi 200 kilómetros de distancia.

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Aficionados del Elche entonan el 'Aromas Ilicitanos' antes de un partido, en el Martínez Valero. / Áxel Álvarez

Tanto por el oeste (Madrid) como por el sur (Málaga), el Elche no tiene competencia directa para todo aquel aficionado al fútbol que quiera disfrutar de fútbol de Primera, opción en la que la entidad franjiverde ha ido ganando adeptos en la última década. Un ingrediente más que sirve para consolidar una masa social que no para de crecer a la vez que un club que también afronta en los próximos meses una fase primordial de la reforma del estadio Martínez Valero.