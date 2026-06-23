Las fechas marcadas en rojo en el calendario veraniego del Elche

El Elche sigue de vacaciones tras haber conseguido la permanencia para celebrar en la 2026-2027 su 26ª temporada en Primera División, segunda consecutiva tras haber consolidado el ascenso conseguido hace ahora un año de la mano de Eder Sarabia.

El verano, como suele ser habitual, no trae consigo competición oficial, pero sí hay ciertas fechas claves que todo franjiverde debe tener en cuenta para no perderse detalle alguno de la actualidad de su equipo, esté en la playa, en el trabajo o de viaje por el mundo.

A continuación, las detallamos, una a una:

30 de junio : el Elche, al igual que el resto de clubes de Primera División, conocerá el calendario de liga de la 2026-2027, en un acto que tendrá lugar en Madrid, concretamente en la Plaza de Colón, a las siete de la tarde. No será sorteo sino fruto del acuerdo alcanzado entre todos para evitar coincidencias con diversas secciones de los propios clubes, festivos locales, etc.

: el Elche, al igual que el resto de clubes de Primera División, conocerá el calendario de liga de la 2026-2027, en un acto que tendrá lugar en Madrid, concretamente en la Plaza de Colón, a las siete de la tarde. No será sorteo sino fruto del acuerdo alcanzado entre todos para evitar coincidencias con diversas secciones de los propios clubes, festivos locales, etc. 1 de julio : con el calendario recién salido del horno, la plantilla del Elche, dirigida por Martín Anselmi, regresará al trabajo. Lo hará con las habituales pruebas físicas y médicas, pero con contacto con el balón y el césped desde el primer momento. De momento, pocas caras nuevas, más allá de los cedidos que vuelven, entre ellos Abiel Osorio, que fue fichado el pasado mes de enero.

: con el calendario recién salido del horno, la plantilla del Elche, dirigida por Martín Anselmi, regresará al trabajo. Lo hará con las habituales pruebas físicas y médicas, pero con contacto con el balón y el césped desde el primer momento. De momento, pocas caras nuevas, más allá de los cedidos que vuelven, entre ellos Abiel Osorio, que fue fichado el pasado mes de enero. 3 de agosto : stage en Algorfa, en las instalaciones de La Finca Resort, un habitual de la pretemporada franjiverde en los últimos tiempos. La plantilla franjiverde permanecerá en este recinto hasta el 8 de agosto, para apurar su preparación de cara al inicio de la competición oficial.

: stage en Algorfa, en las instalaciones de La Finca Resort, un habitual de la pretemporada franjiverde en los últimos tiempos. La plantilla franjiverde permanecerá en este recinto hasta el 8 de agosto, para apurar su preparación de cara al inicio de la competición oficial. 14, 15, 16 y 17 de agosto : primera jornada de liga, con fecha exacta por definir para el Elche, según el día y el rival, ya que si a los franjiverdes les toca un equipo con amplia presencia de futbolistas en las fases finales del Mundial, la primera jornada se aplazaría y los ilicitanos no debutarían hasta el fin de semana siguiente.

: primera jornada de liga, con fecha exacta por definir para el Elche, según el día y el rival, ya que si a los franjiverdes les toca un equipo con amplia presencia de futbolistas en las fases finales del Mundial, la primera jornada se aplazaría y los ilicitanos no debutarían hasta el fin de semana siguiente. 31 de agosto: cierre del mercado estival de fichajes. Con la conclusión del mes veraniego por antonomasia se terminará también el tiempo de configurar las plantillas, con especial interés, como suele ser habitual con Christian Bragarnik, en lo que pueda ocurrir en los últimos días/horas de mercado.

Noticias relacionadas

Presentación de Martín Anselmi, nuevo entrenador del Elche CF / Áxel Álvarez

A partir del mes de septiembre, ya que con algunas jornadas de liga disputadas, regresará la rutina habitual de las temporadas, con el Elche compitiendo cada semana en liga, los descansos obligados por parones FIFA y la segunda competición en la que estarán inmersos los de Anselmi, que será la Copa del Rey, en la que las primeras rondas las disputarán a domicilio contra rivales de inferior categoría.