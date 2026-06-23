Elche CF
Sin reforma en el Martínez Valero para celebrar sus bodas de oro
Las obras en el estadio, presentadas hace 26 meses, no finalizarán a tiempo según el plan previsto, que era el inicio de la 2026-2027
El 23 de abril de 2024, hace dos años y dos meses, el Elche presentó en sociedad la ambiciosa propuesta de reforma del estadio Manuel Martínez Valero. Un lavado de cara total al coliseo franjiverde que debía servir para modernizar el recinto, adecuándolo a los más modernos del fútbol nacional e internacional, y para hacer crecer el proyecto de Christian Bragarnik, como complemento a una situación deportiva, por entonces en Segunda División, que se ha instalado y mantenido en la élite posteriormente.
Sin embargo, los plazos en la reforma del Martínez Valero han sido un quebradero de cabeza para la propiedad de la entidad ilicitana. Pese al evidente cambio que ha sufrido, tanto por el exterior como en su interior, dando bastante más armonía a esa sensación de bloque que visualmente siempre ha transmitido el estadio, la realidad es que, 26 meses de aquella proyección que impactó en el franjiverdismo, el coliseo dista mucho de parecerse a lo prometido.
Todo ello, a punto de llegar a una fecha clave. El próximo 8 de septiembre, el Martínez Valero celebra sus bodas de oro. Inaugurado en 1976, con un partido entre el Elche y la selección de México, en cuestión de un par de meses cumplirá 50 años. La idea en 2024, cuando se dio luz verde al proyecto de reforma, es que todas las fases planeadas estuvieran concluidas para el inicio de la temporada 2026-2027 y así poder festejar a lo grande esta efeméride. No va a poder ser así.
Ruptura con IDOM
El principal motivo del retraso que sufre la reforma planificada del Martínez Valero es la ruptura del club con IDOM, la empresa inicialmente encargada de llevar a cabo el proyecto, especialmente la adecuación de todo lo que iba a rodear al recinto y dotarle de ese cambio de imagen que tanto impactaba en las retinas de quienes pudieron ver las ideas proyectadas en su día.
De momento, no hay rastro en la fachada exterior del impresionante exoesqueleto que iba a envolver la construcción principal. Y, tras la mencionada ruptura con IDOM, desde la entidad tampoco se ha notificado las alternativas, si es que las hay, para seguir adelante con la reforma. El propietario, Christian Bragarnik, ha venido pidiendo calma y confianza en los últimos meses, mostrándose seguro de que las obras se retomarán y el resultado final será igualmente convincente.
Desde el Elche, su versión sobre el motivo de haberse soltado de la mano de una empresa que fue presentada en su momento como especialista en este tipo de reformas de grandes estadios, en Europa y en América, ha sido la de severas discrepancias a la hora de valorar la calidad de los materiales propuestos para la ejecución de la reforma. Un motivo que choca por el hecho de que IDOM fuera capaz de llevar adelante sin este tipo de problemas la construcción del nuevo San Mamés, esté haciéndolo en La Romareda (Zaragoza) y también remodelase un estadio como el Monumental de River Plate, en Argentina.
Inversión de 40 millones
La hoja de ruta en la reforma del estadio Martínez Valero, de momento, queda alterada por este decepcionante contratiempo, al coincidir con una fecha tan señalada. Con una inversión prevista de 40 millones de euros, fortalecida gracias a los fondos CVC del plan LaLiga Impulso, que precisamente este martes ha recibido un nuevo respaldo judicial ante la denuncia presentada en su día por el Real Madrid, el Elche no pierde ni un gramo de fe en uno de los pilares del proyecto de la actual propiedad, que habitualmente saca pecho de los avances realizados durante los últimos seis años en el coliseo franjiverde.
Ahora queda por ver el siguiente movimiento en un proceso de reforma que no podrá estar listo para las bodas de oro del Martínez Valero, como inicialmente se había previsto. Y, sobre todo, si el nuevo diseño, sin IDOM, mantiene todas las "promesas" realizadas en su momento, cuyos objetivos eran acercar la zona del estadio al día a día de la población, mayor comodidad en los accesos y fortalecer la identificación visual del recinto con la del club. La duda reside en el tiempo que será necesario para comprobarlo.
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