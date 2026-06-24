El Elche, a evitar otro «caso Febas»... por partida doble

No hay duda que Christian Bragarnik tiene claro el rumbo deportivo de su Elche. No se pone nervioso en las negociaciones, ni a la hora de comprar ni de vender, sobre todo porque la situación económica de la entidad, con su llegada y política financiera, ha dado un giro radical respecto a épocas anteriores. Ya hay traspasos suculentos, como el de Rodrigo Mendoza al Atlético de Madrid en el pasado mercado invernal. Los franjiverdes asumen su rol de club vendedor, pero no de cualquier manera.

Otra tarea de la dirección deportiva, que empieza y acaba en Bragarnik, pero tiene otros componentes importantes como el director general, Pedro Schinocca, o el secretario técnico, Pepe Contreras, son las renovaciones... a medio/largo plazo. Ahí, la idea de la identidad también está clara y marcada a futbolistas, agentes y demás miembros de sus entornos. El Elche marca una escala salarial que rara vez se rompe, aunque el futbolista en cuestión sea una pieza fundamental en la plantilla.

Bragarnik da una respuesta durante una rueda de prensa. / Áxel Álvarez

El último caso, en este sentido, es el de Aleix Febas. El centrocampista ilerdense ha ido creciendo a lo largo de las tres temporadas en las que ha militado en el Elche, firmando en la 2025-2026 un curso sobresaliente... en Primera División. Canterano del Real Madrid, Febas ya sabía lo que era estar en el foco cuando era joven. Este año lo ha estado siendo maduro. Y finalizando contrato al concluir la campaña, lo que le ha hecho entrar en la rueda del zoco de fichajes como un activo más que interesante.

Finalmente, Febas ha firmado con el Celta y disputará, al menos en la 2026-2027, competición europea. Ese era uno de sus anhelos. El otro, sentirse valorado en lo económico. Firmar el que iba a ser su gran contrato como profesional. Ahí espero a un Elche al que se sentía agradecido por la oportunidad, además de cómodo por el rol que ya tenía ganado en el equipo. No fue suficiente. Tras meses de tira y afloja, con momentos en los que el acuerdo se daba por roto y otros en los que se acercaba a una posible 'fumata blanca', el propio futbolista fue el encargado en solicitar la palabra ante los medios y comunicar su marcha, en una rueda de prensa cargada de emoción.

Germán Valera y Marc Aguado

Ahora, el Elche se seguirá viendo en esta situación en el futuro inmediato. Antes que Febas fueron otros, como Salinas u Óscar Gil, que tampoco llegaron a un entente con la directiva franjiverde para alinear sus deseos con las ideas del club. Y para junio de 2027, en la actual plantilla ilicitana hay ocho futbolistas que finalizan contrato. Pero, sobre todo, dos casos que podrían desarrollarse como el de Febas: importantes en el campo, sin entente en los despachos.

Germán Valera y Marc Aguado son las dos situaciones que más pronto que tarde tendrá que ir solucionando el Elche si no quiere meterse en la siempre peligrosa situación de tener a un jugador en nómina con fecha de caducidad demasiado próxima. Ambos serán libres a partir del próximo 1 de enero para negociar y firmar con el equipo que consideren oportuno. Y los franjiverdes quieren llegar a esa fecha, casi como ocurriera con Febas, con las sensaciones claras sobre el futuro de ambos.

Germán Valera se abraza con sus compañeros tras marcar el 2-0, durante el Elche-Sevilla. / Áxel Álvarez

Valera, de 24 años, lleva año y medio en el Elche, primero como cedido y posteriormente en propiedad. Fue una apuesta que llegó con media temporada de retraso, debido a la decisión propia del futbolista de renunciar al acuerdo que tenía con los franjiverdes en agosto de 2024 para incorporarse al Valencia. Seis meses después se subió a un barco que navegó hacia Primera División y que logró estabilizar en la élite.

El murciano ha ofrecido un rendimiento sensacional desde su llegada, siendo titular casi de inmediato. Y destapándose como un carrilero de garantías, adaptándose a una posición nueva entre el tramo final de la 2024-2025, con el ascenso en juego, y toda la 2025-2026. Por edad y nivel de juego será un caramelo entre los agentes libres de 2027, por lo que ofertas no le van a faltar, quizás incluso este propio verano. El Elche lo quiere retener, aunque es consciente de la revalorización del futbolista. La negociación será dura.

Aguado, de 26 años, empezó a lucir la franja verde a la vez que Valera, aunque en propiedad desde el inicio. Era un deseo expreso de Eder Sarabia y el técnico vasco no paró hasta que consiguió ficharlo del Zaragoza. El tiempo le ha dado la razón y el aragonés se ha destapado como un mediocentro fiable, escudero para sus compañeros, notable en la organización e incluso con presencia en campo contrario si la situación lo requiere.

ELCHE (ALICANTE), 21/12/2025.- El centrocampista del Elche Marc Aguado en acción este domingo, durante el partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports, que disputan Elche CF y Rayo Vallecano en el Estadio Manuel Martínez Valero. EFE/ Pablo Miranzo / Pablo Miranzo / EFE

Está por ver, siendo una debilidad personal de Sarabia, el encaje que tenga Marc Aguado con el nuevo entrenador, Martín Anselmi. Si sigue en la línea del último año y medio, el centrocampista apunta a ser otro imprescindible esta temporada, por lo que su renovación debería plantearse como otra de las prioridades en la planta noble del Martínez Valero. Dos casos especiales, no los únicos, que convivirán durante el verano con altas y bajas de la 2025-2026.

De Affengruber a Rafa Núñez

Los otros jugadores del Elche que terminan contrato en junio de 2027 son Affengruber, Diang, Dituro, Pedro Bigas, Yago, Diaby y Rafa Núñez. En el caso del austriaco, una cosa es el deseo y otra la realidad. En la ciudad de las palmeras están encantados con él y se le ofrecería una renovación vitalicia, pero el fútbol marca otros tiempos y en la entidad son más que conscientes de que el momento de realizar una importante venta sea en verano, pese a que no se cierra ninguna puerta si el propio Affengruber queda abierto a prolongar su vínculo.

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El defensa austriaco David Affengruber antes del partido del Mundial 2026 entre Argentina y Austria, este lunes en Arlington, Texas. EFE/Mariscal / Mariscal/EFE

Con Diang, Dituro y Pedro Bigas, el día a día irá marcando su posible continuidad más allá de la fecha actual de extinción de sus contratos. El congoleño pasó un primer curso con bastantes problemas con las lesiones, aunque se sigue confiando en su nivel, una vez adaptado y realizando pretemporada. Con los dos veteranos (y capitanes) no habrá problemas para seguir (o no) si ambas partes están de acuerdo, como ha ocurrido los dos últimos años. Los tres últimos casos (Yago, Diaby y Núñez) son futbolistas que apenas han tenido protagonismo en Primera.