Continuidad y ambición: las bases del nuevo Elche

El fútbol no entiende de vacaciones y el trabajo en las secretarías técnicas no cesa pese a estar disputándose el Mundial. Hace ya más de un mes que el Elche cerró la temporada con la anhelada salvación y a la vuelta de la esquina empieza a aparecer una nueva pretemporada. Después de todo lo logrado estos dos últimos años el nuevo curso se presenta como una oportunidad inmejorable de seguir escalando, por lo que el objetivo es claro, confeccionar una plantilla acorde con lo deseado y seguir con una línea continuista que no rompa las dinámicas creadas en los últimos años.

Martín Anselmi llegó al Elche gracias a la intención de darle continuidad a las bases adquiridas por el club en los últimos años. Muchos de los nombres que estuvieron relacionados con la entidad antes de la incorporación del técnico argentino seguían la premisa del fútbol vistoso y de toque, dos aspectos innegociables bajo el mandato de Eder Sarabia. Esta manera de entender el fútbol potenció al máximo las virtudes de la gran mayoría de futbolistas y les permitió crecer y afianzarse en la élite con importantes traspasos, nuevos contratos o renovaciones al alza en la ciudad de las palmeras.

Sin parar de trabajar está la comisión deportiva del Elche en busca de nuevos futbolistas que se adapten al fútbol del Martínez Valero y cumplan con los requisitos económicos del club. Dentro de esta exhaustiva búsqueda aparece el nombre de Santiago Montiel, un extremo argentino de 25 años de edad que ya ha sido relacionado con la entidad en varias ocasiones. Pepe Contreras, en una entrevista para Onda Cero, lo calificó como "interesante" y opinó que es un futbolista que por características podría encajar en el Elche. También elogió su capacidad en el uno contra uno, pero reiteró que las operaciones no son sencillas por el tema económico.

Otro futbolista que ha estado relacionado con el Elche en los últimos días es Diego Rico. El lateral izquierdo termina contrato con el Getafe el 30 de junio, pero Pepe Contreras desmintió este interés haciendo referencia a que la propiedad ha implantado la tendencia de apostar por jugadores jóvenes en busca de una posible revalorización o crecimiento dentro del club. Dicho esto, hay excepciones y jugadores como André da Silva terminaron recalando en el Elche dando grandes resultados en el plano deportivo. La ventana de fichajes está en constante movimiento y la comisión deportiva de la franja no se cierra ante ninguna oportunidad de mercado.

El arranque de la nueva pretemporada poco tendrá que ver respecto a los últimos años. En el pasado, la presencia de la cantera en los primeros días era enorme, ya que la plantilla todavía estaba por confeccionar. Este año, pese a que todavía queda muchísimo por hacer y los movimientos van a llegar, habrá un bloque de jugadores del primer equipo con los que Martín Anselmi podrá trabajar a partir del próximo uno de julio. A este grupo de futbolistas también se le sumará la llegada de los cedidos en busca de convencer al técnico argentino.

Llegada de cedidos

Estos son Barzic, Rafa Núñez, Ali Houary, Bakary Traore, Luis Roldán, Nordin y Bambo Diaby. Todos ellos terminan sus respectivas cesiones en Segunda División y Primera Federación e intentarán ser de la partida el próximo curso. Sobre el papel, los que más posibilidades tienen para seguir en dinámica de primer equipo son aquellos que han militado en la categoría de plata del fútbol español, sin embargo, el teléfono no para de sonar con varios equipos solicitando nuevas cesiones por algunos de estos futbolistas.

En el mundo del fútbol todo puede pasar y la imprevisibilidad se adueña de los mercados de fichajes. Viendo el historial de Christian Bragarnik no es nada descabellado pensar que las últimas incorporaciones llegarán el último día, pues al propietario del Elche no le asusta el hecho de apurar hasta el final. A día de hoy los resultados le avalan y certifican esta decisión.

Por el momento la franja cuenta con las llegadas de futbolistas conocidos: Gonzalo Villar, Buba Sangaré y Víctor Chust. Estas tres no serán las únicas, al igual que también es posible que se cierre alguna salida dolorosa para la hinchada ilicitana. Otro aspecto a tener en cuenta en lo que respecta a las llegadas es el de los futbolistas dirigidos por Martín Anselmi en el pasado. Existen varios perfiles que podrían encajar dentro del sistema del Elche y contar con la confianza del entrenador es un aspecto clave a la hora de recalar en un nuevo equipo.