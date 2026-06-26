Exfranjiverde
Beccacece hace historia con Ecuador en el Mundial
El exentrenador del Elche cierra la fase de grupos ganando a Alemania y mete a la selección ecuatoriana en las eliminatorias de la Copa del Mundo por segunda vez en la historia
Sebastián Beccacece, quien fue entrenador del Elche en la 2023-2024, temporada en Segunda que terminó con el equipo fuera de los puestos de "play-off"; pasó a formar parte de la historia de la selección ecuatoriana el pasado viernes. El entrenador argentino logró llevar por segunda vez en la historia a Ecuador a las eliminatorias de un Mundial. Lo hizo tomando el camino más difícil: superar a Alemania, cuatro veces Campeona del Mundo, en un agónico desenlace que acabó con Beccacece colgado de las gradas del MetLife Stadium de Nueva York, celebrando junto a los aficionados y su familia.
Ecuador llegaba a la jornada 3 de la fase de grupos sin victorias, con un solo punto. La falta de acierto frente a Costa de Marfil, con tres tiros al palo de la Tri (como se conoce a la selección ecuatoriana), le hicieron caer en la primera jornada (1-0), con un gol de Amad Diallo en el minuto 90. Y en la segunda jornada, frente a Curazao, no pasaron del empate a cero en un partido en el que tuvieron 2,84 xG (goles esperados), pero de nuevo pecaron de puntería.
El combinado dirigido por Beccacece llegaba a la última jornada frente a Alemania con un punto de seis posibles, pero dependiendo de sí mismo para pasar. Solo le valía ganar al equipo germano, que llegaba con un inmaculado 6/6 puntos a la cita. Y Ecuador se impuso 2-1, remontada incluida, a la cuatro veces Campeona del Mundo.
Entre las muchas imágenes destacadas que suelen dejar los Mundiales, la de Beccacece tras conseguir el boleto para dieciseisavos de final con Ecuador se ha viralizado en redes sociales. El que fue técnico del Elche salió corriendo hacia la tribuna de detrás de su banquillo con el pitido final, dio un salto hasta has gradas y se abrazó con familiares y aficionados de Ecuador entre lágrimas.
Ahora, la Tri de Beccacece espera rival en eliminatorias de Mundial. El único precedente para Ecuador se encuentra en Alemania 2006. Entonces, cayó frente a Inglaterra en octavos de final por la mínima (1-0). Accederá como una de las mejores terceras clasificadas, con cuatro puntos, y su rival saldrá de una lista de los siguientes seis grupos: México, Suiza, Colombia, Portugal, Inglaterra, Ghana o Croacia. En función del orden definitivo los distintos grupos, Ecuador se medirá a una u a otra selección en la ronda de dieciseisavos.
Generación dorada
Beccacece, que no corrió la misma suerte en Elche, cuando un pésimo final de temporada dejó al equipo fuera del top 6, está sabiendo gestionar a una de las generaciones más talentosas de la historia del país. La selección ecuatoriana terminó segunda la fase clasificatoria para el Mundial, solo por detrás de Argentina. Además, únicamente encajó cinco goles en las 18 jornadas que tenía la "liguilla".
Futbolistas como los defensores Willian Pacho (Arsenal) e Hincapié (Arsenal), o como el centrocampista Moises Caicedo (Chelsea), son las principales espadas de la Tri comandada por Sebastián Beccacece. Ahora, después de su épico pase en fase de grupos, el exfranjiverde tratará de seguir ilusionando a todo un país con un objetivo sin precedentes para Ecuador: superar un partido de eliminatoria en un Mundial.
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