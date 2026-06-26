Buba Sangare: "Lo de Sarabia creo que no se lo esperaba nadie... pero le estaré siempre agradecido por la oportunidad que me ha dado"

En un verano donde el Mundial de fútbol acapara el gran foco mediático en todo el planeta, el lateral derecho del Elche, Buba Sangare, también defenderá los colores de la selección española, pero en un Europeo sub-19. Será el segundo franjiverde que lo haga en toda la historia, tras el búlgaro Georgi Rusev (en 2017). Y viaja a Gales, sede del campeonato, convenido de "ir a por todo". De ser campeón de Europa.

Todavía en España, antes de partir hacia Wrexham, ciudad donde la selección tendrá su campamento base; el combinado entrenado por Paco Gallardo completó un último entrenamiento en Alfaz del Pi. Desde allí, tras una sesión de alta intensidad sobre césped, Buba atendió a INFORMACIÓN para repasar lo que han sido sus últimos meses, pero también para valorar su presencia en un torneo por el que han pasado laterales como Dani Carvajal o Héctor Bellerín, entre muchos otros.

El nacido en Carrús se mostró entusiasmado con su reciente fichaje por el Elche. El club franjiverde abonó un montante cercano a los 4,5 millones de euros a la Roma por sus servicios. "Firmar un contrato así es un sueño para mí. Estoy en mi casa con toda mi gente, con mi familia. Yo hace años nunca había pensado en jugar con el Elche, pero ahora que se me ha dado la oportunidad estoy muy contento de estar aquí", destacó el carrilero de 18 años (cumplirá los 19 el próximo 6 de agosto).

Tenía claro que si el Elche me quería yo iba a seguir al 100% Buba Sangare — Lateral derecho del Elche CF

El ilicitano dejó claro que, antes de conocer si el Elche iba a ejecutar la cláusula, trasladó a su entorno que priorizaran seguir en el Martínez Valero: "No sabía seguro si lo iban a hacer (ficharle)... pero sí que tenía claro que si el Elche me quería yo iba a seguir al 100%". El propio Buba, como cualquier franjiverde —incluso el propio club—, dijo no esperar la noticia de la marcha de Eder Sarabia, quien anunció su salida del Elche por "motivos personales" hace ya casi un mes.

"Yo creo que lo de Eder no se lo esperaba nadie. Pero bueno, yo me quedo con que es un míster de diez que conmigo ha estado siempre de locos. Siempre le estaré muy agradecido por la oportunidad que me ha dado", destacó Sangare sobre su etapa con Sarabia, con quien disputó un total de 542 minutos y fue ocho veces titular, una de ellas en la "final" de Montilivi. Respecto a Martín Anselmi, el lateral dijo "no haber podido hablar con él todavía", pero también tener muchas ganas de conocerle.

Europeo sub-19

La selección viajó hasta Wrexham el pasado jueves por la tarde, donde estarán concentrados durante el Europeo. El torneo únicamente tiene ocho selecciones y competirán en el grupo A del torneo, donde se medirán a las sub-19 de Alemania, Dinamarca y Gales. Precisamente se estrenarán frente a la anfitriona este domingo (19 horas), en el estadio The Racecourse Ground. En caso de llegar a la final, Sangare no finalizaría su participación en el Europeo hasta el 11 de julio, por lo que su incorporación a la pretemporada franjiverde podría aplazarse.

Buba, durante un instante de la entrevista todavía sobre el césped del campo de Alfaz del Pi. / A. R.

Buba, que sabe lo que es defender los intereses de España desde las categorías sub-15, piensa que se ha formado "un grupo increíble" en la concentración. Entre sus compañeros, destacan futbolistas como Thiago Pitarch, titular varias veces la pasada temporada con el Real Madrid, Xavi Espart (Barça) o Daniel Yáñez (Real Madrid). "Estamos todos muy contentos y felices de estar aquí, pero también muy concentrados. Vamos a ir con todo", desarrolló Buba. "Nosotros vamos a ir con todo. Estamos entrenando para ir a Gales y ganar. Somos la selección española, estamos hechos para luchar siempre por ganar", añadió sobre las aspiraciones del equipo en Gales.

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Competencia y referentes

En el lateral diestro, el lateral del Elche competirá por un puesto con el propio Espart y con Jesús Fortea. Eso sí, con ambos asegura mantener "una gran relación". De hecho, con Fortea incluso compartió equipo como Alevín durante su etapa en el Levante. Buba dijo tener a varios laterales como referentes en la posición, pero destacó especialmente la figura del Marc Pubill, del Atlético de Madrid y entre los convocados por Luis de La Fuente para el Mundial. "Él es lateral, pero también puede jugar de central como yo", explica su elección un Buba que viaja a Gales con la intención de ser importante, de proclamarse campeón de Europa... y de volver en plenas condiciones para convencer a Anselmi desde el principio.