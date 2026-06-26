Elche CF | Fútbol base
El Elche apuesta por la continuidad en el Ilicitano y renueva a su entrenador
Carlos Cuéllar prolonga su vinculación con el filial franjiverde hasta junio de 2028
Dos temporadas más como premio por salvar al Elche Ilicitano de bajar a Tercera Federación. Es el acuerdo anunciado este viernes por el club, que prolonga el contrato de Carlos Cuéllar, técnico del filial, hasta junio de 2028, después de una temporada en la que el segundo equipo franjiverde fue de menos a más.
"El trabajo del cuerpo técnico y de los futbolistas permitió al filial crecer con el paso de las jornadas y firmar una segunda vuelta muy positiva", destaca el club en su comunicado sobre un equipo que llegó a alinear a cuatro futbolistas en edad juvenil a la vez en numerosas ocasiones.
El Ilicitano cerró la primera vuelta en puestos de descenso, a cinco puntos de la permanencia. Pero durante la segunda parte del curso consiguió dar la vuelta a la situación con una plantilla especialmente joven, además de las llegadas en invierno del delantero Juan Piera y el extremo Álex Sánchez, hijo de Míchel.
"Con esta renovación, el Elche apuesta por dar continuidad al trabajo realizado durante la última campaña, seguir compitiendo de tú a tú en Segunda Federación y preparar futbolistas para el primer equipo. El filial franjiverde competirá esta temporada en el Grupo 3, junto a equipos de la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y las Islas Baleares", finaliza el Elche su comunicado.
COMUNICADO OFICIAL
El Elche CF ha alcanzado un acuerdo con Carlos Cuéllar para su renovación como entrenador del Elche Ilicitano hasta 2028. El técnico franjiverde seguirá al frente del filial dos cursos más tras completar una primera campaña en la que logró la permanencia en Segunda Federación y dio continuidad a un proyecto centrado en el crecimiento de los jóvenes talentos de la cantera.
El Elche Ilicitano finalizó el curso 2025/26 en duodécima posición con 41 puntos, en una temporada exigente en la que el equipo supo competir con una de las plantillas más jóvenes de la categoría. El trabajo del cuerpo técnico y de los futbolistas permitió al filial crecer con el paso de las jornadas y firmar una segunda vuelta muy positiva.
La identidad del proyecto ha estado marcada por la apuesta por la cantera, dando protagonismo a numerosos jugadores en edad juvenil y preparando a varios de ellos para dar el salto a la máxima exigencia, con convocatorias y entrenamientos con el primer equipo.
Con esta renovación, el Elche CF apuesta por dar continuidad al trabajo realizado durante la última campaña, seguir compitiendo de tú a tú en Segunda Federación y preparar futbolistas para el primer equipo. El filial franjiverde competirá esta temporada en el Grupo 3, junto a equipos de la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y las Islas Baleares.
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