El Elche apuesta por la continuidad en el Ilicitano y renueva a su entrenador

Dos temporadas más como premio por salvar al Elche Ilicitano de bajar a Tercera Federación. Es el acuerdo anunciado este viernes por el club, que prolonga el contrato de Carlos Cuéllar, técnico del filial, hasta junio de 2028, después de una temporada en la que el segundo equipo franjiverde fue de menos a más.

"El trabajo del cuerpo técnico y de los futbolistas permitió al filial crecer con el paso de las jornadas y firmar una segunda vuelta muy positiva", destaca el club en su comunicado sobre un equipo que llegó a alinear a cuatro futbolistas en edad juvenil a la vez en numerosas ocasiones.

El Ilicitano cerró la primera vuelta en puestos de descenso, a cinco puntos de la permanencia. Pero durante la segunda parte del curso consiguió dar la vuelta a la situación con una plantilla especialmente joven, además de las llegadas en invierno del delantero Juan Piera y el extremo Álex Sánchez, hijo de Míchel.

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"Con esta renovación, el Elche apuesta por dar continuidad al trabajo realizado durante la última campaña, seguir compitiendo de tú a tú en Segunda Federación y preparar futbolistas para el primer equipo. El filial franjiverde competirá esta temporada en el Grupo 3, junto a equipos de la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y las Islas Baleares", finaliza el Elche su comunicado.