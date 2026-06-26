La 'familia' del Elche crece con una nueva peña

La Federación de Peñas del Elche ha aprobado la incorporación de la Peña Franjiverde La Familia 1923, una nueva peña integrada por cerca de 50 aficionados con una larga trayectoria de vinculación y apoyo al club ilicitano.

La Familia 1923 nace de un grupo de seguidores que lleva toda la vida acompañando al Elche y que, con el paso de los años, ha trasladado esa pasión a las nuevas generaciones, acudiendo ahora al estadio junto a sus hijos. Tras compartir durante años esta afición de manera informal, sus integrantes han decidido dar el paso y constituirse oficialmente como peña.

Logeo de la Peña Franjiverde La Familia 1923. / INFORMACIÓN

Uno de los miembros y padrino de honor de la peña es el ex capitán del Elche, Adolfo Soto Villena, cuya vinculación con el club y con el sentimiento franjiverde supone un motivo de orgullo para este nuevo colectivo.

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Con esta incorporación, la Federación de Peñas suma una nueva peña formada por aficionados comprometidos con el apoyo al equipo y con los valores que representa el Elche. La Peña Franjiverde La Familia 1923 inicia así una nueva etapa con la ilusión de seguir animando al Elche, compartir esta pasión entre generaciones y contribuir, desde la grada, al apoyo incondicional al equipo en cada partido.