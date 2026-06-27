Anselmi contra la maldición argentina en el banquillo del Elche

A nadie le puede extrañar la apuesta del Elche por un entrenador argentino... ni teniendo en cuenta la propiedad actual del Elche ni la propia historia de la centenaria entidad, en la que ha otorgado la confianza técnica a preparadores de este país en numerosas ocasiones. Martín Anselmi acometerá el reto que anteriormente asumieran diferentes compatriotas suyos. Con una peculiaridad: en la élite arrastran una maldición que el porteño deberá superar.

Porque la relación entre el banquillo argentino del Elche, en Primera División, y los resultados deseados no siempre ha sido benevolente. De hecho, en los últimos casos han terminado en descenso, con mayor o menor «culpa» de estos, todo hay que decirlo. El último de ellos se dio en la 2022-2023, curso de infausto recuerdo, en el que los franjiverdes fueron colistas perennes y por el que pasaron dos entrenadores argentinos. Uno de manera muy breve. El último, sin posibilidad de arreglar el entuerto y, de hecho, pese a contabilizarle el descenso, con un arrebato final de orgullo que maquilló algo un curso tan malo.

Almirón y Beccacece

Jorge Almirón y Sebastián Beccacece son los dos últimos argentinos, antes de que en agosto lo haga Martín Anselmi, que dirigieron al Elche en la élite del balompié nacional. Almirón lo hizo durante apenas cinco partidos en aquella 2022-2023, aunque ya tenía experiencia previa en la 2020-2021, cuando Christian Bragarnik le dio los mandos pese a que el ascenso a Primera lo había firmado Pacheta. Entonces duró 21 encuentros antes de ser fulminado. O de renunciar por voluntad propia. Tanto monta...

Beccacece se despide de los medios de comunicación, al final de su rueda de prensa / MATÍAS SEGARRA

La segunda experiencia de Almirón fue casi tan extraña como la primera, pero mucho más corta. Tomó el relevo de Francisco y en un mes se lo dejó a Pablo Machín. Los franjiverdes descendieron aquel curso, pese a que Beccacece puso algo de honor a la clasificación final con alguna victoria de prestigio. El actual seleccionador de Ecuador siguió en el cargo el curso siguiente y despertó ilusión con un juego dominante que le colocó segundo en marzo, antes de un hundimiento que conllevó su no renovación.

Mesones y Olsen

Antes que Almirón y Beccacece estuvo Felipe Mesones, un clásico del banquillo franjiverde en múltiples etapas, dos de ellas en la máxima categoría. Fue el encargado de empezar otra temporada de pésimo recuerdo para el aficionado ilicitano, la 1988-1989, en la que se le despidió tras diez partidos en los que únicamente ganó dos. En toda la campaña, aquel Elche venció en cuatro. Previamente, Mesones había conseguido una permanencia en la élite en la 1976-1977, además del ascenso de 1988. A día de hoy sigue siendo el entrenador que más partidos ha dirigido desde el banquillo al conjunto franjiverde, con un total de 213.

Felipe Mesones, durante una de sus etapas como entrenador del Elche / INFORMACIÓN

La mala racha de descensos la inició Roque Olsen, otro ilustre entre los técnicos de la historia del Elche, que en la 1977-1978 fue el encargado de suceder al propio Mesones en el cargo durante el verano y que fue despedido tras la jornada 26. El curso lo concluyó una leyenda del club como Juan Carlos Lezcano, que no fue capaz de reconducir la situación, que terminó con el equipo de regreso a la categoría de plata, cerrando una etapa en la que el Elche disputó 17 de 19 temporadas en la máxima categoría.

Rossi y Di Stéfano

Hay otros dos entrenadores más nacidos en Argentina que dirigieron a los ilicitanos entre los mejores de la liga española, sin descensos, aunque sin terminar de encontrar el éxito para el que aterrizaron en la ciudad de las palmeras. Néstor «Pipo» Rossi coqueteó con él en la 1974-1975, concluyendo el curso en octava posición, tras algún que otro tramo notable de campaña. El borrón llegó sobre la bocina, con derrota en la última jornada en un derbi frente al Hércules que permitió a los alicantinos terminar por delante en la clasificación. El curso siguiente duró apenas siete partidos.

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Néstor Rossi, en el banquillo del antiguo estadio de Altabix / Perfecto Arjones

Y la nómina de argentinos en Primera la abrió una leyenda del fútbol mundial, aunque nacionalizado español: Alfredo di Stéfano. El Elche fue el primer club al que entrenó tras su retirada como futbolista, en una carrera que tuvo muchísimo menos lustre. Su paso por el antiguo Altabix fue de media temporada, 15 partidos de la 1967-1968 en la que dejó al equipo colista, situación que se acabaría enderezando en la segunda vuelta de la competición.