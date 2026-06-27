¿Contra qué rivales prefieres que empiece y termine la liga el Elche?

Este martes 30 de junio, a las siete de la tarde, el fútbol español conocerá los calendarios para la temporada 2026-2027 de sus categorías principales, entre ellas una Primera División que volverá a contar entre sus 20 participantes con el Elche, tras la permanencia conseguida el curso anterior.

El acto tendrá lugar en Madrid, en la plaza de Colón, y se espera que sea una puesta de largo especial por parte de LaLiga, con alguna que otra sorpresa, como viene ocurriendo en los últimos tiempos. Al compartir protagonismo con el Mundial, la patronal de clubes deberá idear algo para ganar esa jornada en presencia mediática.

El Elche estará atento a su calendario. Y las miradas, como suele ser habitual, se dirigirán especialmente a fechas concretas, por número de jornada y rivales. Será imposible no fijarse en cuándo caen los enfrentamientos contra Real Madrid y Barcelona. Y tampoco se evitará ver el rival del primer y último día.

Los jugadores del Elche se felicitan tras la consecución de la permanencia. / EDDY KELELE / LOF

A mitad de agosto, el Elche empezará la liga el fin de semana del día 15, salvo que enfrente tenga un equipo con amplia presencia de mundialistas en las últimas rondas del torneo que se está disputando en Estados Unidos, Canadá y México, lo que conllevaría un aplazamiento del partido. El curso acabará en los últimos días de mayo, como suele ser habitual desde que a nivel de clubes se reserva la final de Champions como último plato de la temporada.

En sus 25 temporadas anteriores en Primera División, estas han sido las primeras jornadas del Elche:

1959-1960: Oviedo 1-1 Elche (Hermes González / Pauet)

1960-1961: Elche 2-2 Sevilla (Pauet y Gento II / Rivera -2-)

1961-1962: Real Madrid 3-1 Elche (Tejada, Di Stéfano y Puskas / Romero)

1962-1963: Osasuna 3-0 Elche (Hormaeche -2- y Sabino)

1963-1964: Valladolid 2-2 Elche (Fuertes y Pini / Aveiro y Lezcano)

1964-1965: Athletic 2-1 Elche (Argoitia y Mentxaka / Lezcano)

1965-1966: Elche 2-0 Córdoba (Vavá -2-)

1966-1967: Real Madrid 4-1 Elche (Grosso, Amancio y Gento -2- / Vavá)

1967-1968: Español 1-1 Elche (Martínez Vilaseca / Asensi)

1968-1969: Elche 4-1 Córdoba (Serena, García Rivas, Vavá y Asensi / Arana)

1969-1970: Las Palmas 5-1 Elche (Gilberto -2-, Justo Gilberto, Trona y Germán / Asensi)

1970-1971: Elche 1-1 Granada (Llompart / Barrios)

1973-1974: Elche 1-0 Barcelona (Chiva)

1974-1975: Salamanca 2-0 Elche (Álvarez -2-)

1975-1976: Elche 2-3 Barcelona (Gómez Voglino y Alfonseda / Sotil -2- y Rexach)

1976-1977: Sevilla 0-0 Elche

1977-1978: Racing 2-0 Elche (Giménez -2-)

1984-1985: Elche 0-1 Valencia (Tendillo)

1988-1989: Valladolid 3-0 Elche (Jankovic -2- e Hierro)

2013-2014: Rayo Vallecano 3-0 Elche (Bueno -2- y Perea)

2014-2015: Barcelona 3-0 Elche (Messi -2- y Munir)

2020-2021: Elche 0-3 Real Sociedad (Portu, Januzaj y Roberto López)*

2021-2022: Elche 0-0 Athletic

2022-2023: Betis 3-0 Elche (Borja Iglesias y Juanmi -2-)

2025-2026: Elche 1-1 Betis (Germán Valera / Ruibal)

*En la 2020-2021, el Elche jugó su primer partido de liga en el correspondiente en el calendario a la jornada 3, tras haber finalizado el play-off de ascenso más tarde debido a la pandemia y al 'Caso Fuenlabrada'. La primera jornada le emparejó con el Barcelona (3-0, Messi -2- y Jordi Alba) y se jugó en el mes de febrero.

El Elche ha ganado tres veces en sus estrenos de temporada en Primera, la última de ellas en 1973, ha empatado en ocho ocasiones y ha perdido 14. Curiosamente, los dos últimos debuts han sido contra el Betis. El rival que más veces le ha tocado en la primera jornada es el Barcelona, con cuatro, aunque una de ellas no fue el primer partido de la temporada.

Por otra parte, en sus 25 temporadas anteriores en Primera División, estas han sido las últimas jornadas del Elche:

1959-1960: Sevilla 4-1 Elche (Diéguez -3- y Agüero / Pauet)

1960-1961: Elche 4-1 Valencia (Romero -2-, Iborra y Pauet / Héctor Núñez)

1961-1962: Athletic 1-1 Elche (Aguirre II / Romero)

1962-1963: Córdoba 5-0 Elche (Martínez, Miralles -2-, Juanín y Homar)

1963-1964: Elche 1-2 Athletic (Quirant / Mentxaka y Uriarte)

1964-1965: Levante 2-0 Elche (Torrents y Domínguez)

1965-1966: Elche 2-1 Valencia (Romero y Vavá / Suco)

1966-1967: Sevilla 3-1 Elche (Lizarralde, Cabral y Bancalero / Vavá)

1967-1968: Zaragoza 3-1 Elche (Villa, Moya y Bustillo / Vavá)

1968-1969: Elche 2-0 Deportivo (Vavá y Asensi)

1969-1970: Elche 1-0 Barcelona (Asensi)

1970-1971: Elche 1-0 Sevilla (Lara)

1973-1974: Elche 1-1 Zaragoza (Sitjà / Arrúa)

1974-1975: Hércules 1-0 Elche (Barrios)

1975-1976: Elche 3-1 Athletic (Rubén Cano -2- y Félix / Carlos)

1976-1977: Hércules 1-1 Elche (Commisso / Antón)

1977-1978: Cádiz 0-0 Elche

1984-1985: Elche 1-0 Atlético (Carlos)

1988-1989: Zaragoza 3-1 Elche (Pardeza, Juanito y Belsué / Fernández)

2013-2014: Sevilla 3-1 Elche (Iborra -2- y Jairo / Boakye)

2014-2015: Levante 0-0 Elche

2020-2021: Elche 2-0 Athletic (Boyé y Raúl Guti)

2021-2022: Elche 3-1 Getafe (Olaza y Kike Pérez -2- / Enes Ünal)

2022-2023: Elche 1-1 Cádiz (Boyé / Escalante)

2025-2026: Girona 1-1 Elche (Arnau / Álvaro Rodríguez)

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En las despedidas de temporada en Primera, el Elche ha obtenido las mismas victorias que derrotas, nueve en cada caso, mientras que ha firmado tablas en siete ocasiones. Sevilla y Athletic, con cuatro duelos antes cada uno, son los rivales a los que más veces se ha medido en las últimas jornadas.