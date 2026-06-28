Anselmi empieza a perfilar su Elche: "Llego al club temprano y me voy tarde, pero el día se me pasa rápido..."

Los primeros días en un nuevo lugar de trabajo siempre son ilusionantes. Esta sensación se multiplica si, además, cambias de ciudad, de país y de continente. Todo a la vez. Una nueva vida. En ello está Martín Anselmi, el entrenador elegido por el Elche para dirigir la temporada 2026-2027. El 1 de julio empieza la pretemporada, pero tanto él como su cuerpo técnico ya se están empapando de todo lo que significa la franja verde.

De ello ha hablado Anselmi en una conversación publicada por el propio Elche en sus canales oficiales de comunicación. "Llego al club temprano y me voy tarde, pero se me pasa rápido el día. Eso significa que lo estamos pasando bien", apunta el preparador argentino, que confiesa que tanto él como sus ayudantes decidieron aterrizar con días de antelación al inicio del trabajo para conocerlo todo al milímetro: "Debemos interiorizar lo que queremos ser, el equipo que queremos construir, conocer la ciudad y el club y empezar a trabajar de cara a la preparación".

Una puesta a punto que tiene fecha de inicio: este miércoles. "Me genera ilusión empezar a conocer a las personas con las que voy a trabajar", señala Anselmi. "Quiero crear una dinámica, mejorarlos a ellos y que ellos nos mejoren a nosotros, los entrenadores. Si somos capaces de llegar a esos límites, la temporada va a ser mejor que la anterior", agrega.

Anselmi también habló de la importancia del verano y el mercado para conseguir los objetivos del curso. "Hemos llegado en la circunstancia ideal para conocer a los jugadores e implementar nuestro modelo. Por mucho vídeo que tengas no hay mayor realidad que entrenarlos para hacer un veredicto y saber lo que nos pueden dar", asevera el ex de Oporto y Botafogo. "Con el mercado abierto podemos entender lo que necesitamos, disminuir el margen de error y no contratar por contratar sino aquello que se necesita y que nos dé un salto de calidad", añade.

Conoce el club

El argentino confiesa que no le está sorprendiendo lo que se está encontrando en el Elche, ya que estuvo en septiembre de 2025 y pudo comprobar de primera mano el crecimiento de la entidad, dándole seguimiento durante los meses de la pasada temporada. "No tenemos una enorme estructura de gente, pero sí a personas que hacen muchas cosas y que tienen la mezcla entre tener los pies en el suelo y tener la ambición de ir a por la excelencia", explica.

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¿Qué equipo quiere ser el Elche? Anselmi parece tenerlo claro... y la entidad también. "Me encanta la identidad que se ha generado, que el hincha no solo vaya a ver ganar sino a ver jugar", apunta el técnico. "A mí me nace hablar de valentía, agresividad, intensidad, competitividad, pensar en el campo adversario... pero también tengo que entender que hay momentos en que no lo vamos a conseguir y seremos dominados por el rival. Aun así, yo quiero tener la pelota inmediatamente y provocar el error del rival, no esperarlo", advierte.