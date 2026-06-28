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Locura para Affengruber en el Mundial: clasificación en el 96 y rival de España

El central austriaco del Elche celebró desde el banquillo el sufrido pase de ronda de los suyos

Affengruber dialoga con un miembro de la expedición austriaca durante el Mundial

Affengruber dialoga con un miembro de la expedición austriaca durante el Mundial / D.A.

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David Marín

David Marín

El único representante del Elche en el Mundial, David Affengruber, ya está clasificado para las rondas eliminatorias. Con épica y sufrimiento, eso sí. Y sin minutos de juego. El central franjiverde sigue sin contar con la confianza de su seleccionador, Ralf Rangnick, que parece tenerlo como el último zaguero en sus planes.

Austria obtuvo el billete para los dieciseisavos de final al empatar (3-3) con Argelia en el tercer partido de la fase de grupos, en un final de locos. Desde el banquillo del estadio de Kansas, Affengruber sintió como se tenía que volver para casa después de que Mahrez hiciera el 3-2 en el minuto 93, para estallar en éxtasis con el tanto de su compañero Kalajdzic en el 96, cuando acababa de saltar al terreno de juego.

A la desesperada, los centroeuropeos terminaron segundos del grupo J, por detrás de Argentina, con la que perdieron en la segunda jornada, gracias al triunfo conseguido en su debut ante Jordania y al empate contra los africanos. En ninguno de estos partidos ha tenido minutos Affengruber, que ahora tendrá un rival muy especial.

Contra España el jueves

Los austriacos serán los próximos rivales de España en el Mundial, en un encuentro que se disputará el próximo jueves a las nueve de la noche en Inglewood (Los Ángeles, California). Será un partido muy especial para Affengruber, al medirse contra el país en el que juega y reside desde hace dos años, tras su fichaje por el Elche. Seguramente algún franjiverde también tenga el corazón dividido.

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Este duelo será el momento de comprobar si Rangnick confía o no en Affengruber. De momento, no lo ha hecho. Contra Argelia, el técnico austriaco devolvió la titularidad a Lienhart en el eje de la zaga junto al madridista Alaba, al que sustituyó en la segunda parte por Danso. Estos son los tres centrales a los que está rotando durante el campeonato, sin oportunidades, al menos de momento, para el defensa del equipo ilicitano.

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