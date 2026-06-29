Cuenta atrás en el Elche con Josan y Léo Petrot

Fecha límite: 30 junio. Eso saben desde hace tiempo dos futbolistas del Elche que concluyen su relación contractual con la entidad franjiverde durante el próximo martes y cuya continuidad, ni para bien ni para mal, se ha aclarado. Dos casos diferentes, en tiempos y formas, como son los de Josan Ferrández y Léo Petrot. Dos buenos perfiles para roles en una plantilla, queridos en el vestuario, pero que permanecen en el limbo, a la espera de saber si seguirán luciendo o no la elástica blanca y verde.

El caso más mediático, lógicamente, es el de Josan, canterano franjiverde y que lleva nueve temporadas en el Elche. El crevillentino fichó en la situación más delicada de la entidad en los tiempos modernos, durante el mercado invernal de la 2017-2018, en Segunda División B. En la última década ha vivido en primera persona el crecimiento del club, llegando a Primera División y disputando un total de 281 partidos oficiales oficiales y anotando 15 goles.

Pieza importante en muchas de estas temporadas, durante la 2025-2026 Josan vio reducida su participación a 19 partidos de liga, solo cuatro de ellos como titular, siendo utilizado por Eder Sarabia como recurso en los minutos finales de los encuentros para abrir el campo y sacar centros, muchas veces con éxito. Pese a ello y a los halagos de su entrenador en sala de prensa, el crevillentino no vio variar su rol con el paso de los meses. Eso sí, tanto en los despachos como en la grada se le guarda respeto y todo apunta a que si se ve con posibilidades de continuar en la plantilla en Primera División, tendrá las puertas abiertas a un acuerdo de renovación.

Pedro Schinocca, director general, y Martín Anselmi, entrenador, durante la presentación. / Áxel Álvarez

Además, el nuevo entrenador del Elche, Martín Anselmi, echó un capote a Josan durante su presentación hace unas semanas. "Para mí, tener a un jugador como Josan siempre va a ser muy importante. Yo creo mucho en aquellos que me pueden transmitir liderazgo y me pueden dar todo ese bagaje que vienen acumulando durante años", agregó el argentino. Hace un año, Josan y el Elche estaban en una situación similar a la actual y el anuncio de su continuidad se hizo el día anterior de iniciarse la pretemporada. De cara a este martes, esa fecha tiene ya dos actos importantes programados: la presentación de la campaña de abonos, a mediodía, y el acto de LaLiga en el que se conocerá el calendario de la 2026-2027.

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En el caso de Petrot, el francés llegó al Elche el verano pasado. Fue el primer fichaje del proyecto para el regreso a Primera y ha contado con bastante confianza en la rotación de Sarabia, aunque sin llegar a tener en ningún momento el cartel de titular. Firmó por un año con opción a otro, pero de momento ni se ha ejecutado dicha cláusula ni el club y el galo han llegado a un acuerdo para seguir. De cara a la pretemporada, Anselmi ha citado al juvenil Álvaro Miralles, que ocupa la demarcación de lateral izquierdo, para trabajar con el primer equipo, con la idea de cubrir una zona que, en el caso de que no continúe Petrot se quedaría sin los dos especialistas defensivos, ya que Pedrosa finalizó su periodo de cesión.