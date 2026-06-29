Elche CF
Debut idílico para Sangare en el Europeo sub-19
El lateral del Elche fue titular en la goleada de la Rojita a Gales (0-7)
Mientras la amplia mayoría de los futbolistas con contrato del Elche están pensando en su inminente vuelta al trabajo, este miércoles, y Affengruber prepara el duelo contra España de dieciseisavos de final del Mundial, este jueves, Buba Sangare ha iniciado, con muy bien, la competición del Europeo sub-19.
El lateral franjiverde e ilicitano fue elegido por el seleccionador Paco Gallardo como la opción titular en la banda derecha para el partido inaugural de la competición, en el que España arrolló a Gales, anfitriona del evento, por un clarísimo 0-7.
Sangare contribuyó, más centrado en posicionarse bien y cerrar su banda que en atacar, a la goleada española, que no tuvo problemas para sumar los tres primeros puntos del torneo, gracias a los tantos de Yáñez, Espart, Morante (por partida doble), Junyent, Sergio Esteban y Lines, en propia meta.
Siguiente rival, Dinamarca
El único lunar a la actuación de Buba, que disputó el partido entero, fue una tarjeta amarilla que recibió en la primera parte, que le tendrá apercibido en el futuro por una posible sanción. Con esta victoria, España encarrila su primer objetivo, el pase a semifinales.
El siguiente partido de la Rojita tendrá lugar este miércoles, a las 19 horas, contra Dinamarca, mientras que el equipo en el que juega Sangare cerrará la fase de grupos el sábado contra Alemania, a las 15 horas. El duelo entre alemanes y daneses se lo llevaron los primeros, en un espectacular 4-3.
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