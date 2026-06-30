Elche CF
El Elche confía en la continuidad de Josan
El director general, Pedro Schinocca, deja entrever que no habrá problemas para que el crevillentino siga en el club, pese a que acaba contrato este martes y no ha renovado aún
EFE
El director general del Elche, Pedro Schinocca, afirmó este martes que el club ilicitano mantiene negociaciones para la renovación del centrocampista Josan Ferrández y confió en que "no haya problemas" para asegurar su continuidad.
El crevillentino, uno de los capitanes del equipo, finaliza contrato con la entidad este 30 de junio, por lo que en principio no formará parte este miércoles de las pruebas médicas que realiza el club a los jugadores para dar inicio a la pretemporada.
"No hace falta decir quién es Josan y lo que significa para el club", comentó el dirigente argentino, que añadió que la plantilla arranca esta semana una temporada "llena de ilusión y de desafíos importantes".
Conversaciones abiertas
"Estamos en conversaciones. Seguramente en los próximos días tendremos novedades. Estamos trabajando y no va a haber problema", apostilló Schinocca.
Josan, de 36 años, es el único superviviente en la plantilla del Elche del equipo que logró ascender a Segunda División hace ocho años. Además, el crevillentino también ha conseguido dos ascensos a Primera y es uno de los jugadores más valorados por la afición ilicitana.
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