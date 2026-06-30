El Elche presenta su campaña de abonos para la 2026-2027: precios, fechas y cómo comprarlos

El Elche ha presentado este martes su campaña de abonos para la temporada 2026-2027, segunda consecutiva del club franjiverde en Primera División, en la que como novedades principales incluye una sustancial subida de precios, aunque a cambio de la eliminación de los "días del club", que habitualmente coincidían, en la máxima categoría, con los duelos frente a Real Madrid y Barcelona.

De este modo, los carnés franjiverdes serán válidos para los 19 partidos de liga que se disputen en el estadio Manuel Martínez Valero. El lema de la campaña para este curso es "A lo Elche", el leitmotiv que viene fortaleciendo la entidad en los últimos años como grito de guerra propio para conseguir objetivos como ascensos o permanencias de manera sufrida, sin rendirse nunca y sin renunciar a conseguir la victoria.

El encargado de presentar la campaña en la sala de prensa del coliseo franjiverde ha sido Pedro Schinocca, director general del club, proyectando un vídeo promocional de más de tres minutos de duración en la que se recogen escenas costumbristas de aficionados ilicitanos en momentos trascendentales como el ascenso a Segunda contra el Melilla de 1998, la victoria contra el Sporting B en el play-off de 2018, el gol de Pere Milla en 2020 o el de Sory Kaba al Málaga hace un año.

"A este equipo y a esta afición no se les puede dar nunca por muertos", ha aseverado Schinocca, en referencia al espíritu de resistencia que el club quiere proyectar con la nueva campaña. Además, el director general ha justificado la mencionada subida de precios al recordar que se trata de un producto de la máxima categoría y ha querido señalar que el sistema nuevo puede suponer una mejora económica respecto al del pasado, en el que se incluía el "día del club".

Objetivo: 27.000 abonados

En la temporada 2026-2027, para la que el objetivo es tratar de igualar el récord de 27.000 abonados de la 2025-2026, cuando se tuvo que paralizar la campaña de abonos al haberse vendido todos los carnés posibles, habrá cinco tipos de abono (mayores de 65 años y personas dependientes, adulto, juvenil, infantil y baby), con unos precios que oscilan entre los 265 euros, el más barato (grada de animación y anillos superiores) y los 990 euros, el más caro (tribuna cubierta); en caso de renovaciones, y entre 320 y 1.190 euros en las altas nuevas.

Entre las novedades explicadas por Schinocca están el denominado Carnet franjiverde, que permitirá obtener descuentos en entradas seleccionadas, prioridad de acceso y ventajas en distintos partidos, incluidos desplazamientos, e imprescindible para figurar en la lista de preabonados; y la aplicación de un sistema de incentivos por asistencia, con descuentos del 10% para abonados que acudan al 90% de los partidos y del 15% para quienes no falten a ninguna cita. Además, a este respecto, se exigirá un mínimo de 15 partidos para mantener el precio en futuras renovaciones.

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Fechas principales de renovaciones en la campaña de abonos del Elche / Áxel Álvarez

Este jueves (2 de julio) dará inicio el proceso de renovaciones a través de la página web oficial del Elche, mientras que las presenciales, en las oficinas del estadio Martínez Valero, se abrirán a partir del 13 de julio y se prolongarán hasta el día 25 del mismo mes. El club también saldrá por la provincia para facilitar el proceso de reactivación de carnés en Rafal (14 de julio), Orihuela Costa (15 de julio), Novelda (16 de julio) y Valverde (18 de julio).