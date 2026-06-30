Así son las subidas de precios en los abonos del Elche para la temporada 2026-2027

El Elche ha hecho públicos este martes los precios de su campaña de abonos para la temporada 2026-2027, en Primera División, con una subida de precios que ha ido aparejada a la decisión de excluir los días del club, por lo que la adquisición del carné da derecho a ver todos los partidos del conjunto franjiverde de la próxima campaña.

Esto conllevará el ahorro de polémicas y enfados precisamente esos días, aunque cualquier subida de precio, sea más o menos notoria, conlleva siempre algún tipo de protesta en el consumidor. Eso ha ocurrido al presentar la campaña de abonos franjiverde, aunque el club ha tratado de ponerle coto rápidamente, en una doble vertiente: por un lado, se recuerda que se está adquiriendo un producto de élite y por otro se informa que, en caso de fidelidad, el mencionado ascenso en los precios no es, ni mucho menos, exagerado.

Comparativa de precios

Precisamente lo que quiere el Elche es incentivar esa fidelidad, ahorrarse huecos vacíos en el estadio y seguir aumentando el vínculo entre grada y campo, para que en días como los del Real Madrid y el Barcelona no se repitan episodios del pasado, en los que la presencia de aficionados "visitante" era demasiado notoria.

Dicho esto, ¿cuál es la diferencia de precios para un abonado de la temporada 2025-2026 respecto a lo que tendrá que asumir si mantiene su carné en la 2026-2027?

Para hacer la comparativa, en INFORMACIÓN hemos tomado como referencia los precios de los abonos generales (adulto) en las siguientes zonas: grada de animación, fondo descubierto y cubierto, preferencia central cubierta y descubierta y tribuna central descubierta y cubierta.

El abonado de la temporada 2025-2026, contando el precio del carné y los de los dos partidos contra Real Madrid y Barcelona pagó las siguientes cantidades:

Grada de animación: 225 euros (155 del abono + 35 de cada partido)

Fondo descubierto: 320 euros (240 del abono + 40 de cada partido)

Fondo cubierto: 380 euros (290 del abono + 45 de cada partido)

Preferencia descubierta: 450 euros (350 del abono + 50 de cada partido)

Preferencia cubierta: 525 euros (415 del abono + 55 de cada partido)

Tribuna descubierta: 725 euros (595 del abono + 65 de cada partido)

Tribuna cubierta: 835 euros (695 del abono + 70 de cada partido)

Por lo tanto, teniendo en cuenta los precios de los abonos en esas mismas zonas para la temporada que viene, las subidas de precios serían las siguientes:

Grada de animación: de 225 a 265 euros

Fondo descubierto: de 320 a 385 euros

Fondo cubierto: de 380 a 445 euros

Preferencia descubierta: de 450 a 525 euros

Preferencia cubierta: de 525 a 625 euros

Tribuna descubierta: de 725 a 905 euros

Tribuna cubierta: de 835 a 990 euros

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Estos precios no tienen en cuenta los descuentos aplicados por parte del club por asistencia a los partidos de la temporada pasada, por lo que los seguidores más fieles a su presencia cada dos semanas en el Martínez Valero verían disminuir esa subida de precios, reduciéndose en algunos casos a cifras realmente reducidas.