El Elche de Martín Anselmi empieza a trabajar... sin caras nuevas

39 días después, el Elche está de vuelta. La plantilla franjiverde ha iniciado su pretemporada este miércoles, a primera hora de la mañana, con las habituales pruebas físicas y médicas, sin caras nuevas entre sus filas, aunque con la novedad del entrenador, Martín Anselmi, que ha podido conocer a los futbolistas que ya están bajo sus órdenes.

Del 23 de mayo, cuando se certificó la permanencia en Primera División en Girona, al 1 de julio. Más de un mes de vacaciones que empezaron de manera turbulenta, con el sorprendente adiós de Eder Sarabia y que fueron evolucionando hasta el regreso al trabajo con pocas novedades, más allá de la contratación de Anselmi, la presentación de la campaña de abonos y el conocimiento del calendario de la 2026-2027.

El Elche ha vuelto a trabajar sin caras nuevas, ya que el único desconocido que regresa de cesión, el argentino Abiel Osorio, tardará unos días en incorporarse a los entrenamientos, debido a problemas burocráticos a la hora de viajar desde Argentina hacia España. Un contratiempo que se añade al hecho de que lleve meses lesionado.

Las otras ausencias en el primer día de trabajo han sido las del mundialista Affengruber, el joven internacional español Sangare, que está disputando el Europeo sub-19, y dos jugadores que no entran en los planes de la entidad pese a tener contrato en vigor, Diaby y Rafa Núñez. Ambos negocian su salida del Elche y, de momento, no van a entrenar con el grupo.

Pendientes de Josan y Petrot

Tampoco se han presentado en las instalaciones del Martínez Valero ni Josan ni Léo Petrot, que concluyeron el 30 de junio sus contratos con el Elche y, de momento, no han renovado... ni se les ha despedido a través de redes sociales, como sí se ha hecho con los cedidos Pedrosa, Héctor Fort e Iñaki Peña. Las negociaciones siguen abiertas y desde la entidad ilicitana, sobre todo en el caso del crevillentino, se muestran optimista de cara a una rápida reincorporación.

Por lo tanto, las únicas novedades del Elche respecto al equipo que terminó la pasada temporada han sido las de Barzic y Ali, que vuelven de sus cesiones a Cultural Leonesa y Mirandés, respectivamente, ambas en Segunda División y las dos con el mismo desenlace: descenso a Primera RFEF pese a contar con un notable protagonismo.

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Álvaro Rodríguez llega para el primer día de pretemporada del Elche / Jesús Hernández/ECF

Anselmi, arropado por el director general del Elche, Pedro Schinocca, y el secretario técnico, Pepe Contreras, ha ofrecido su primera charla, la de bienvenida, al grupo de jugadores encabezado por los Pedro Bigas, Dituro, Germán Varela, Álvaro Rodríguez y compañía, que irán completando durante los dos primeros días los pertinentes exámenes físicos y médicos y que este mismo jueves tienen previsto tocar balón en el Díez Iborra.