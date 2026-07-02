Elche CF
Petrot pone fin a su etapa en el Elche y ficha por el Anderlecht
El francés no renueva y se incorpora a uno de los clásicos del fútbol belga
Un año, 36 partidos, la permanencia y la sensación de haber cumplido con su rol. Así finaliza el defensa francés Léo Petrot su etapa en el Elche, tras no llegar a un acuerdo para renovar el año de contrato que firmó ni para activar la cláusula de 1+1 que se incluyó en su vinculación con la entidad franjiverde. El galo, además, ya tiene nuevo equipo, al oficializarse este jueves su incorporación al Anderlecht belga.
Petrot llegó al Elche hace un año, como primer fichaje del curso de regreso a Primera División, para reforzar la zona izquierda de la defensa, tanto en la posición de lateral como de central. En este tiempo se ganó el respeto de la grada, pese a no lucir galones de estrella, disputando 36 partidos oficiales y marcando un gol, en Copa contra el Betis. "Un profesional dentro y fuera del terreno de juego. Gracias y mucha suerte", escribió el club ilicitano en sus redes sociales a modo de despedida.
Despedida de Petrot
El futbolista se explayó más a la hora de decir adiós, en su cuenta personal de Instagram. "He vivido una etapa maravillosa a vuestro lado. Juntos hemos hecho historia en este club. Gracias a todos vosotros y a todo el club por todos los recuerdos que hemos compartido. Ha llegado el momento de marcharme con la sensación del deber cumplido. Os deseo lo mejor para el futuro", expresó Léo Petrot.
Ahora, Petrot inicia una nueva etapa profesional en el Anderlecht, uno de los históricos de Bélgica y, en su día, incluso del fútbol europeo, donde ha firmado hasta 2028. A sus 29 años añadirá este país a España y Francia como lugares en los que ha jugado, después de haberlo hecho, antes de lucir la franja verde, en el Saint-Etienne y el Lorient. El Anderlecht viene de hacer una temporada discreta en liga, aunque obtuvo el billete para disputar la previa de la Europa League.
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