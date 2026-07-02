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La Premier puja fuerte por el delantero del Elche Álvaro Rodríguez

El Bournemouth está dispuesto a pagar 30 millones de euros por el hispanouruguayo, de los que la mitad serían para los franjiverdes

Álvaro Rodríguez llega para el primer día de pretemporada del Elche

Álvaro Rodríguez llega para el primer día de pretemporada del Elche / Jesús Hernández/ECF

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David Marín

David Marín

Elche

Álvaro Rodríguez se incorporó el miércoles a la pretemporada del Elche... pero su permanencia en el club franjiverde podría ser cuestión de días. La buena temporada pasada que firmó el delantero hispanouruguayo, tanto en números como en sensaciones, le puso en el radar del fútbol europeo, especialmente en el de una Premier League sobrada de dinero y que a la que se adecúa perfectamente el estilo del atacante.

De este modo, Álvaro Rodríguez está en cartera de varios clubes ingleses, aunque el que parece haber tomado ventaja es el Bournemouth, que viene de firmar una campaña histórica, terminando en sexta posición, clasificándose para la Europa League y rozando el billete para la Champions.

Álvaro Rodríguez celebra su gol con el balón en su brazo izquierdo

Álvaro Rodríguez celebra su gol con el balón en su brazo izquierdo / Áxel Álvarez

Según el medio The Athletic, las negociaciones para cerrar el traspaso de Álvaro Rodríguez están avanzadas, tras una oferta de 30 millones de euros, a la que se agarra el propietario del Elche, Christian Bragarnik, para perder a uno de sus futbolistas más valiosos. Hay que apuntar que no todo el dinero de esta operación se quedaría en las arcas franjiverdes, ya que el Real Madrid guarda el derecho al 50% del traspaso.

Pago a plazos

La misma información habla de un pago a plazos, 25 millones de euros fijos y los otros cinco en variables, y de un acuerdo con Álvaro para firmar por el Bournemouth hasta el año 2031. En caso de concretarse esta operación, el Elche se quedaría sin ningún delantero de la 2025-2026, ya que la cesión de Rafa Mir se rompió tras su condena de ocho años y medio por agresión sexual, mientras que André Silva terminó contrato y ha fichado por el Oporto.

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Álvaro Rodríguez, visiblemente emocionado, saluda a la afición franjiverde desplazada en Montilivi, tras la permanencia.

Álvaro Rodríguez, visiblemente emocionado, saluda a la afición franjiverde desplazada en Montilivi, tras la permanencia. / Siu Wu / EFE

El curso pasado, Álvaro Rodríguez disputó 36 partidos oficiales, anotando siete goles, entre ellos el de la última jornada en Girona, vital para conseguir el objetivo de la permanencia; y repartiendo cinco asistencias en 2.320 minutos, consiguiendo una regularidad que no había encontrado ni en el primer equipo del Real Madrid ni en el Getafe.

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