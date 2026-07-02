Elche CF
La Rojita de Sangare pasa ronda en el Europeo y se clasifica para el Mundial
El futbolista del Elche no tuvo minutos en la goleada a Dinamarca (0-3), pero celebró los éxitos de su equipo
Hay veces que una victoria tiene mucho más valores que tres puntos. Eso le ocurrió este miércoles a la selección española sub-19, en la que milita Buba Sangare, ilicitano y futbolista del Elche, tras derrotar a Dinamarca (0-3) en la segunda jornada del Europeo de la categoría: además de los puntos, el conjunto dirigido por Paco Gallardo obtuvo el pase a siguiente ronda y el billete para el Mundial sub-20.
Jornada redonda para la Rojita, que siguió la estela de su impecable debut contra Gales (0-7), en el que Sangare fue titular. En esta ocasión, el lateral franjiverde vio el encuentro desde el banquillo, celebrando los goles de Hugo López, Diallo y Morante que permitieron el triunfo español.
Con esta victoria, España pasa a semifinales y se jugará la primera plaza de su grupo contra Alemania en la última jornada, valiéndole el empate para acabar por delante de los teutones, debido a la diferencia general de goles. Veremos si Sangare recupera para este duelo su hueco en el once titular.
Además, la generación de Sangare se ha asegurado la participación en la próxima edición del Mundial sub-20, que se celebrará en Uzbekistán y Azerbayán en 2027, en fechas todavía por determinar. Un éxito más del que podría ser partícipe el futbolista del Elche si continúa con su evolución durante la temporada 2026-2027.
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