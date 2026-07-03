Affengruber acaba el Mundial en blanco y queda pendiente de su futuro en el Elche

Fin al sueño mundialista de Affengruber, único representante del Elche en la máxima cita futbolística que se está disputando en Estados Unidos, Canadá y México y en la que la selección de Austria ha quedado eliminada en dieciseisavos de final al perder claramente con España (3-0). El central franjiverde no jugó y se despide del evento con sabor agridulce: la satisfacción de haber disfrutado de una experiencia como esta, pero sin haber disputado ni un minuto.

El seleccionador de Austria, Ralf Rangnick, como viene siendo habitual, no tuvo en consideración a Affengruber para participar contra la Roja, como tampoco lo consideró para los tres partidos de la fase de grupos ante Jordania, Argentina y Argelia. De este modo, el futbolista franjiverde concluye una temporada de alto nivel para él, en la que se ha presentado en sociedad a la élite europea con sus actuaciones en Primera División, debutó con la selección absoluta de su país y ha acudido al Mundial.

Merecidas vacaciones

Ahora, Affengruber disfrutará de unos días de vacaciones, ya que quedó concentrado para preparar el Mundial al concluir la temporada con el Elche. Mientras tantos, sus compañeros ya han empezado la pretemporada esta misma semana. Durante este tiempo, el futbolista quiere desconectar, aunque tendrá que estar pendiente del trabajo de sus representantes, ante las ofertas que lleguen para un posible cambio de aires.

Affengruber, que lleva dos temporadas en el Elche rayando a gran nivel, tiene contrato hasta junio de 2027, por lo que el momento ideal para un traspaso sería este mismo verano, ya que a partir de enero sería libre de negociar su salida gratuita el que viene. El central cuenta con múltiples pretendientes de diversos países, entre ellos el Bournemouth inglés, que está cerca de cerrar el fichaje de Álvaro Rodríguez.

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Affengruber dialoga con un miembro de la expedición austriaca durante el Mundial / D.A.

Cuando vuelva a la ciudad de las palmeras, Affengruber se reincorporará a la dinámica de trabajo con el inicio de liga a mediados de agosto en mente, aunque el mercado no se cerrará hasta el inicio de septiembre, por lo que quedan casi dos meses por delante en los que la situación del defensa austriaco se debería aclarar, bien en forma de traspaso o de negociación para renovar su vínculo con la entidad ilicitana.