La caja fuerte de Bragarnik en el Elche: 70 millones en traspasos... y subiendo

69,69 millones de euros. Un número curioso, que en estos momentos define el modelo de proyecto de Christian Bragarnik desde que adquirió el Elche en el invierno que empezó en 2019 y concluyó en 2020. Es la cifra que establece en traspasos la web especializada Transfermarkt. No es exactamente todo el dinero que ha entrado a las arcas franjiverdes, ya que alguna venta tiene asterisco, pero se aproxima bastante a ella.

Y, sobre todo, establece la realidad en la que se ha asentado el Elche en los últimos tiempos. Un club que vende, pero que vende bien. Mejor que en toda su historia, teniendo en cuenta la realidad futbolística de cada época. Siete de los diez mayores traspasos franjiverdes en su centenaria vida han sido bajo el mandato de Bragarnik. Además, en la mayoría de ocasiones el beneficio obtenido en la operación de compraventa de un futbolista es más que positivo.

Rodrigo Mendoza, durante el Atleti-Elche de la primera vuelta / LOF

Yendo por partes, en ese top10 de mayores traspasos de la historia del Elche solo se cuelan tres anteriores a diciembre de 2019: el de Jonathas a la Real Sociedad en 2015 por 7,2 millones de euros, el de Carlos "La Roca" Sánchez al Aston Villa un verano antes por 6 kilos y el de Sory Kaba al Dijon en enero de 2019 por 4 millones. El resto, todos de la "era Bragarnik", con el de Rodrigo Mendoza al Atlético en 2026 por 16 millones de euros a la cabeza.

Top ten histórico de ventas del Elche Rodrigo Mendoza al Atlético por 16 millones Lucas Boyé al Granada por 8,74 millones Nico Fernández Mercau al New York City por 8 millones Jonathas a la Real Sociedad por 7,2 millones Carlos Sánchez al Aston Villa por 6 millones Johan Mojica al Villarreal por 5,5 millones Nico Castro al Toluca por 5 millones Gonzalo Villar a la Roma por 5 millones Sory Kaba al Dijon por 4 millones Emiliano Rigoni al Sao Paulo por 3,8 millones

Álvaro, de récord

Esa cifra está previsto que la supere ahora el de Álvaro Rodríguez al Bournemouth, una vez se concrete y haga oficial, aunque con truco. Serán 25 millones fijos y otros cinco variables, pero como mucho el Elche recibirá la mitad, ya que la otra pertenece al Real Madrid, según el acuerdo al que ambas entidades llegaron hace un año cuando el delantero hispanouruguayo tomo dirección hacia la ciudad de las palmeras desde la capital de España.

Esta será la próxima gran venta de Bragarnik, pero no la última. En el horizonte aparece, como mínimo, la de Affengruber. Sin embargo, el camino hacia los 70 millones de euros actuales empezó casi a la vez que el empresario argentino firmaba los documentos para adquirir la SAD. En ese mismo mercado invernal, Gonzalo Villar, ahora de vuelta a la entidad franjiverde, fue traspasado a la Roma por cinco millones, a compartir con el Valencia.

Ese mismo año, tras el ascenso a Primera División, salieron los dos laterales del equipo dirigido por Pacheta: Juan Cruz a Osasuna por tres millones y Óscar Gil al Espanyol por 500.000 euros. Un año después, los contactos de Bragarnik en el fútbol sudamericano permitieron traspasar a un jugador que había pasado sin brillar por el Martínez Valero como Rigoni al Sao Paulo por 3,8 millones de euros.

En 2022 continuó el baile de dinero: Marcone se fue a Independiente por 1,9 millones (de los que la entidad argentina aún adeuda una parte al Elche), Lucas Pérez se marchó al Cádiz por 200.000 euros y, sobre todo, la entidad ilicitana percibió 5,5 kilos por Mojica del Villarreal. Una salida, eso sí, que deportivamente fue sangrante para los intereses franjiverdes.

Caja pese al descenso

Tras el descenso a Segunda División de 2023, el Elche hizo caja, dados los contratos firmados con sus futbolistas y la posición de fuerza de Bragarnik en las negociaciones. Boyé se marchó al Granada con la liga empezada por 8,4 millones, Eze Ponce al AEK Atenas por tres millones y medio, Pere Milla al Espanyol, tras varios tiras y aflojas entre todas las partes, por tres kilos, Mascarell al Mallorca por 600.000 euros y Magallán al UNAM por 200.000. Antes, Roger Martí había puesto fin a su fugaz paso por el club, poniendo rumbo al Cádiz por dos millones.

El año en la categoría de plata conllevó un oasis durante 2024 que luego se ha solventado... con nota. Ya antes del ascenso, el Elche traspasó a Cristian Salvador al fútbol chino por 200.000 euros. Y después llegó un verano jugoso, con las ventas de "los Nicos" (Fernández Mercau al New York City por 8 millones y Castro al Toluca por cinco) y la de Mourad al Tijuana por kilo y medio. Hasta ahora, las últimas ventas llegaron en el invierno de 2026, con la ya mencionada de Mendoza, la más alta en la historia del club, y la de Álvaro Núñez al Celta por un millón de euros.

Noticias relacionadas

Álvaro Rodríguez llega para el primer día de pretemporada del Elche / Jesús Hernández/ECF

Llegarán más traspasos y el Elche todo apunta a que seguirá sacando un jugoso beneficio de sus operaciones al comprar y luego vender a futbolistas. Lo va a conseguir con Álvaro, fichado por dos millones y vendido, como mínimo, por 25, lo que supone una revalorización del 1150%. El resto de casos presentan también cifras destacadas: Boyé (de 3 a 8,74, un 191%), Mercau (de 4 a 8, un 100%), Mojica (de 1,2 a 5,5, un 358%), Castro (de 3 a 5, un 67%) o el curioso caso de Rigoni, que costó solo cien mil euros y se revalorizó un 3800%.