Elche CF
¿Quién es quién en el nuevo cuerpo técnico del Elche?
Anselmi contará con 16 miembros a su lado para trabajar en el día a día con la plantilla franjiverde
El Elche todavía no tiene configurada la que será su plantilla de jugadores para la temporada 2025-2026, pero sí ha cerrado a su nuevo cuerpo técnico, tras la salida de Eder Sarabia y sus principales ayudantes. Eso no solo ha conllevado la contratación de Martín Anselmi, principal cara visible de este grupo, sino la de la mayoría de sus ayudantes de confianza.
El nuevo cuerpo técnico del Elche está configurado, según ha desvelado el propio club, por 17 integrantes: el entrenador, dos ayudantes principales, preparador físico, dos analistas, un especialista en acciones a balón parado, entrenador de porteros, readaptador, tres fisioterapeutas, nutricionista, podólogo, dos utilleros y delegado.
Estos son, uno a uno, los miembros del cuerpo técnico del Elche para la temporada 2025-2026:
- Martín Anselmi: entrenador principal. Primer año en el club tras su paso por el fútbol sudamericano y una breve experiencia europea en Portugal, con el Oporto
- Luis Pastor y Fran Rubio: ayudantes principales, hombres de confianza en la dirección del proceso metodológico de entrenamiento, la planificación de las sesiones y el análisis colectivo e individual del juego
- Cristóbal Fuentes: preparador físico, profesional con experiencia en el fútbol español e internacional
- Rúben Pinheiro y Andrés Paz: analistas, el portugués combinará el estudio del rival y del propio equipo con el trabajo diario sobre el terreno de juego; mientras que el técnico de la casa seguirá siendo una pieza importante dentro del área de análisis del club
- José Rodríguez: especialista en acciones a balón parado, una faceta cada vez más determinante en el fútbol actual y cuya importancia ya destacó Anselmi en su presentación
- Darío Herrera: entrenador de porteros, figura clave dentro de un modelo de juego en el que el guardameta asume un papel protagonista tanto con balón como sin él
- Aitor Soler: readaptador
- Carles Valero, Sergio Tur y José Olivares: fisioterapeutas
- Alejandro Martínez: nutricionista
- José Berna: podólogo
- José Pérez "Pepito" y Gregory Beranger: utilleros
- Juan Sánchez: delegado
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