¿Quién es quién en el nuevo cuerpo técnico del Elche?

El Elche todavía no tiene configurada la que será su plantilla de jugadores para la temporada 2025-2026, pero sí ha cerrado a su nuevo cuerpo técnico, tras la salida de Eder Sarabia y sus principales ayudantes. Eso no solo ha conllevado la contratación de Martín Anselmi, principal cara visible de este grupo, sino la de la mayoría de sus ayudantes de confianza.

El nuevo cuerpo técnico del Elche está configurado, según ha desvelado el propio club, por 17 integrantes: el entrenador, dos ayudantes principales, preparador físico, dos analistas, un especialista en acciones a balón parado, entrenador de porteros, readaptador, tres fisioterapeutas, nutricionista, podólogo, dos utilleros y delegado.

Anselmi, junto a Schinocca, el primer día de pretemporada del Elche / ECF

Estos son, uno a uno, los miembros del cuerpo técnico del Elche para la temporada 2025-2026:

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