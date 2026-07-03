Pinatar Arena desvela dos amistosos veraniegos del Elche

La plantilla del Elche cumple su tercer día de trabajo de pretemporada y ya empiezan a conocerse más pormenores de la fase de preparación del conjunto que dirige Martín Anselmi para llegar a punto al fin de semana del 15 de agosto, cuando debutará en liga contra el Deportivo en Riazor.

De momento no se ha detallado el calendario completo de amistosos de pretemporada, pero este viernes se han hecho públicos dos encuentros del Elche, ambos en las instalaciones de Pinatar Arena, a través del listado de partidos que, a través de sus redes sociales, el propio complejo deportivo ha desvelado.

En ese listado aparecen dos citas del Elche. La primera tendrá lugar el sábado 18 de julio, a las 19 horas, con el Kaizer Chiefs como rival. La segunda, el martes 28 del mismo mes, a las 20 horas, frente al Al Ain. Los dos partidos, según informa Pinatar Arena, está previsto que sean a puerta abierta y las entradas se pueden adquirir a través de su web.

Estos son, por lo tanto, los dos primeros rivales franjiverdes conocidos del verano de 2026, en una fase de pretemporada que volverá a realizarse prioritariamente en la ciudad de las palmeras, excepto el stage en Algorfa, en las instalaciones de La Finca Resort, del 3 al 8 de agosto.

¿Quiénes son los rivales del Elche?

Por lo que respecta a estos dos rivales, poco conocidos para el público general, hay que comentar que son un club sudafricano, en el caso del Kaizer Chiefs, y otro de Emiratos Árabes Unidos (Al Ain), que realizarán la fase de preparación de sus respectivas temporadas en el litoral mediterráneo.

El Kaizer Chiefs, fundado en 1970, tiene en su palmarés 12 ligas de su país, la última de ellas en 2015, y en los últimos tiempos ha perdido el mando sudafricano en favor del Mamelodi Sundowns, que cuenta con 15 títulos. En 2021 llegaron a la final de la Champions africana, su mejor resultado en la máxima competición de aquel continente. Lo entrena el francés Fernando Da Cruz y solo ha llevado a un representante al Mundial, el defensa Bradley Cross.

Por su parte, el Al Ain es un viejo conocido ya para el Elche en lo que respecta a amistosos de pretemporada, ya que ambos clubes se enfrentaron hace un año, también en Pinatar Arena, en un partido que acabó con derrota franjiverde por 3-4, con dianas de Mendoza, Mourad y Álvaro Rodríguez.

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Álvaro Núñez encara a un rival durante el amistoso contra el Al Ain / Jesús Hernández/ECF

El conjunto emiratí, fundado en 1968, es el más laureado de su país, con 15 títulos de liga, el último de ellos la pasada temporada. En sus filas militan tres mundialistas, el marroquí Rahimi, que le marcó un gol al Elche hace un año, el paraguayo Kaku y el egipcio Rabia.