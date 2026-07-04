El sueño europeo pone en jaque al Elche

Días de calor, piscina, playa… Pero también de movimientos dentro del mundo del fútbol. Los equipos no paran de actuar con el objetivo de ser mejores la próxima temporada. Nadie se quiere estancar y todos buscan crecer, al igual que los futbolistas con sus respectivas carreras. El anhelo de llegar a un grande, conseguir un contrato importante y ganar repercusión es lo que todo deportista busca, por lo que ahora, durante el periodo de fichajes estival, abundan los traslados a nuevas ciudades. Muchos de estos no están exentos de riesgo desde el plano deportivo, mientras que hay otros con pinceladas de polémica por la manera de salir.

Un equipo que está sufriendo este intento de crecer por parte de los futbolistas es el Elche. A día de hoy siete futbolistas que terminaron la temporada como franjiverdes ya no forman parte de la entidad ilicitana tras haber finalizado sus respectivos contratos de propiedad y cesión. Todo apunta a que este número en los próximos días crecerá, algo que obliga a Martín Anselmi y a la dirección deportiva del club a sondear el mercado de fichajes en busca de recambios de garantías. Mucho trabajo por delante en lo que resta de julio y agosto para intentar, como mínimo, igualar lo conseguido la temporada anterior.

Europa está siendo un gran enemigo para el Elche en lo que se refiere a la concepción de plantilla. Algunos pilares del proyecto capitaneado por Eder Sarabia han hecho las maletas con destino a competiciones europeas, algo contra lo que el conjunto franjiverde, de momento, no está pudiendo luchar. El primero en tomar la decisión de abandonar la ciudad de las palmeras fue Aleix Febas.

El leridano terminó contrato con la franja y entre lágrimas se despidió de un club que le había dado sus mayores éxitos en el deporte. El destino fue Vigo y la decisión se tomó en parte por el hecho de que el Celta competirá en Europa League. El conjunto gallego terminó sexto la pasada campaña y con Febas en plantilla tratará de reinar en una competición en la que quedó apeado en los cuartos de final hace escasamente tres meses.

Vuelta a casa

Otro que terminó su contrato en Elche y abandonó la entidad de forma libre fue André Silva. En este caso con destino a Oporto en lo que significa una vuelta a casa. El delantero portugués, después de firmar diez tantos con la franja, optó por regresar al club en el que se crió para poder jugar la competición europea por antonomasia, la Champions League.

El que más sorprendió fue el caso de Léo Petrot. El francés firmó un contrato que le unía al Elche durante un año y después de terminar la temporada a un gran nivel todo apuntaba a que sus caminos se volverían a cruzar. En pleno proceso de renovación por la franja, el Anderlecht anunció la llegada del lateral en un giro de guion. De esta manera Petrot disputará competición europea la próxima campaña, ya que el conjunto belga se encuentra inmerso en la segunda ronda de clasificación a Europa League ante el Hammarby de Suecia.

En el apartado de las cesiones, dos de los futbolistas que estuvieron a préstamo durante la temporada 2025/2026 también apuntan a disputar competición europea. Iñaki Peña regresó al Barça, pero el conjunto azulgrana no contaba con sus servicios y no puso muchas complicaciones en su salida hacia Grecia. El portero alicantino se decantó por el Panathinaikos que, a día de hoy, está tratando de clasificarse a Conference. En la segunda ronda del "play-off" se verá las caras con el Paksi SE húngaro.

Héctor Fort, también a préstamo la temporada pasada en Elche, volvió a Barcelona tras terminar la competición. Su futuro sigue siendo una incógnita, pero en caso de que se afiance en el lateral derecho culé disputará la Champions la próxima temporada a las órdenes de Hansi Flick.

Álvaro Rodríguez, concentrado durante un viaje de la temporada pasada. / Elche CF

La plantilla del Elche no está configurada ni mucho menos y todo apunta a que se darán más salidas en lo que resta de mercado. Una de estas es la de Bambo Diaby, que si todo sigue su cauce parece que también va a disputar competición europea con el Pafos, ya que el conjunto chipriota está en la segunda fase de clasificación a Europa League.

Por último aparece la figura de Álvaro Rodríguez. Su futuro está ocupando todos los titulares y no es para menos, puesto que las cantidades económicas que se están manejando son considerables. El Bournemouth es el conjunto que más fuerte está pujando por el delantero hispanouruguayo y además, cuenta con plaza asegurada para la Europa League de la próxima temporada. No sería descabellado pensar que Affengruber disputará competición europea la próxima temporada, ya que novias al central austriaco no le están faltando.