Elche CF
El Carnet Franjiverde del Elche: qué es y ventajas para el aficionado
Este martes se pone en marcha una de las novedades de la campaña de abonos franjiverde de este curso
EFE
El Elche pone en marcha este martes el Carnet Franjiverde, una de las novedades de la campaña de abonos de la temporada 2026-2027, dirigida a los aficionados que quieran mantener un vínculo con el club y disfrutar de una serie de ventajas exclusivas, entre ellas prioridad para las nuevas altas de abono.
El carnet, disponible desde mediodía exclusivamente a través del Área del Abonado de la web del club, tendrá un precio de 49,95 euros e incluirá un paquete de bienvenida formado por una bufanda, una pulsera y un carné físico.
Entre sus ventajas figuran un descuento del 50% en entradas para los partidos que determine la entidad, prioridad de 24 horas para adquirir localidades en los encuentros de Tipo A, correspondientes a las visitas del Real Madrid y el Barcelona, así como acceso preferente a la compra de entradas para los desplazamientos, una vez finalizado el plazo exclusivo para abonados.
Fundamental para nuevas altas
El Carnet Franjiverde también otorgará prioridad para acceder a las nuevas altas de abono de la temporada 2026-2027. A partir del 4 de agosto y en función de la disponibilidad de localidades tras el proceso de renovaciones, sus titulares podrán elegir asiento antes que el resto de aficionados.
El orden de adquisición del carnet marcará esa prioridad, de modo que quienes lo adquieran antes dispondrán de más opciones para elegir localidad. Además, el importe íntegro del Carnet Franjiverde será descontado del precio final del abono a aquellos aficionados que posteriormente formalicen su alta como abonados del Elche.
El club ilicitano contó el pasado curso con 27.000 abonados, su récord histórico y tope posible por aforo del estadio, por lo que la única posibilidad de acceder al abono pasa por contar con este carnet para ocupar las posibles bajas del pasado curso. El lanzamiento de esta nueva modalidad de afiliación forma parte de la campaña de abonos 2026-2027 del club ilicitano, presentada bajo el lema 'Siempre a lo Elche'.
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