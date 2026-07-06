El Elche busca 25 goles en el mercado

A falta de oficializar el traspaso de Álvaro Rodríguez al Bournemouth, por el que el club inglés pagará 25 millones de euros más otros cinco según diferentes variables aplicadas a su rendimiento y el de su nuevo equipo, el Elche rastrea el mercado de delantero en busca de lo que más cuesta encontrar: gol al mejor precio posible.

No será tarea sencilla para la dirección deportiva franjiverde, que tendrá que partir de cero, una vez se confirme la marcha del hispanouruguayo, para configurar una delantera totalmente nueva. El rendimiento de la de la 2025-2026, que también se construyó con tres futbolistas fichados en verano, ha sido más que aceptable a nivel deportivo. Entre André Silva, Rafa Mir y Álvaro Rodríguez sumaron 25 goles, bastante bien repartidos, sin generar excesivas dependencias según el estado de forma de cada uno.

Álvaro Rodríguez llega para el primer día de pretemporada del Elche / Jesús Hernández/ECF

Fueron tres fichajes en los que el Elche mezcló seguridad y riesgo. Con Silva se apostó por un atacante veterano, ya consolidado en el fútbol de élite europeo y que, de hecho, tras un año en la ciudad de las palmeras ha regresado al Oporto, uno de los grandes de Portugal, tras ser el pichichi franjiverde del curso y recuperar una confianza que había perdido tras dos años sin excesivo protagonismo en Real Sociedad, Leipzig y Werder Bremen.

El riesgo con Rafa Mir se corrió más a nivel extradeportivo, por la situación judicial que arrastraba el futbolista murciano de su anterior cesión en el Valencia. Un juicio que finalmente se produjo una vez concluida la temporada, con una dura condena de ocho años y medio de prisión por agresión sexual y lesiones que llegó también sin partidos por jugarse, aunque dentro del periodo en el que el jugador tenía contrato con el Elche, situación que se encargó de cortar de raíz el club ilicitano, activando la cláusula que permitía anular el vínculo entre las partes.

Sobre el terreno de juego, aunque también sumó polémicas, Mir aportó ocho goles, con un inicio de temporada más que destacado que luego fue apagándose progresivamente, hasta terminar lesionado y sin minutos en el tramo decisivo de la temporada, en el que sus compañeros certificaron la permanencia en Primera División. Por su parte, Álvaro Rodríguez, pese a ser el que menos goles anotó, siete en total, ofreció un crecimiento y unas prestaciones que le han valido para ganarse una oportunidad en la Premier League.

Medio siglo después

Ahora, el Elche deberá partir de cero. Y buscar 25 goles en el mercado. Una cantidad que no se veía en las delanteras franjiverdes de la máxima categoría desde la 1976-1977. En épocas más recientes, Boyé capitaneó ataques junto a Pere Milla, Ponce y Carrillo que se quedaron en 17 goles como máximo. En la 2014-2015, Jonathas hizo 14 él solo, pero estuvo poco acompañado por Cristian Herrera y Coro, uno entre ambos. En los años ochenta, entre Claudio, Saavedra e Isidro firmaron 17 dianas.

Las cifras de André Silva, Rafa Mir y Álvaro Rodríguez no se veían en un Elche de Primera desde los tiempos de Finarolli, Gómez Voglino y Cristo, en la mencionada 1976-1977. Entonces, estos tres delanteros marcaron 16, nueve y siete goles, respectivamente, para acumular un total de 32 que permitieron a los franjiverdes concluir la campaña en una cómoda undécima plaza. Hace medio siglo, en un fútbol totalmente diferente, los tres continuaron en el equipo ilicitano, aunque, cosas del destino, en la 1977-1978 todos empeoraron su rendimiento y el Elche descendió.

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Ahora, Christian Bragarnik vuelve a afrontar un mercado de fichajes con la disyuntiva entre el gasto para asegurar rendimiento inmediato y la búsqueda del beneficio a medio-largo plazo, como ha ocurrido con Álvaro Rodríguez. De momento, en enero apostó por un Abiel Osorio que no parece capacitado para ofrecer goles en la élite española a partir del mes de agosto, por lo que la única duda reside en si de aquí al cierre de mercado el conjunto franjiverde se reforzará con dos o con tres piezas en ataque.