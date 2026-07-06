El Elche inicia su segunda semana de trabajo pendiente de Álvaro y Josan

El Elche de Martín Anselmi afronta su segunda semana de pretemporada, primera completa de lunes a viernes, tras haber vuelto al trabajo el pasado 1 de junio. Lo hace sin caras nuevas, al menos de momento, y pendiente de varias situaciones de mercado, especialmente dos que deberían ser cuestión de días: el traspaso de Álvaro Rodríguez y la renovación de Josan.

El caso del primero se da por hecho, a falta de oficialidad. El Bournemouth, que la próxima campaña disputará al Europa League, está dispuesto a pagar 30 millones de euros (25 fijos y otros cinco en variables) por hacerse con los servicios del hispanouruguayo, de los cuales la mitad corresponderían al Elche y la otra al Real Madrid.

El acuerdo alcanzado hace justo un año para la transferencia de Álvaro del Madrid al Elche guardó la mitad de un futuro traspaso para la entidad de Concha Espina, por lo que el club ilicitano recibirá, si la operación no se tuerce a última hora, entre 12,5 y 15 millones de euros, acercándose al récord del traspaso de Rodrigo Mendoza al Atlético.

Josan quiere seguir

A la vez que se solventa el futuro de Álvaro Rodríguez debería resolverse también el de Josan, que de momento no se ha incorporado a la pretemporada del equipo al no haber alcanzado un acuerdo para renovar su contrato, que finalizó el pasado 30 de junio.

El crevillentino se está ejercitando por su cuenta y, a sus 36 años, está convencido de seguir compitiendo al máximo nivel profesional posible, si puede ser en el Elche, mejor. Por parte de la directiva ilicitana, el mensaje público durante las últimas semanas ha sido el de confianza en llegar un acuerdo para que Josan continúe luciendo la franja verde.

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Josan centra ante la oposición de Fran García durante el Real Madrid-Elche / Chema Moya/EFE

Hasta el momento, el Elche solo ha asegurado la continuidad de Víctor Chust, Buba Sangaré y Gonzalo Villar, tras ejecutar las opciones de compra incluidas en los acuerdos de cesión de los tres futbolistas durante la pasada temporada, y ha recuperado a los cedidos, entre ellos el argentino Abiel Osorio, que debería solventar en breve sus problemas burocráticos para viajar a España y poder ponerse a las órdenes de Anselmi.