El Elche y Primera División: un mercado muy parado

Cada vez suele ser más habitual que el mes de julio sea más contemplativo que activo en el mercado de fichajes del fútbol profesional. Los que equipos van regresando al trabajo y empiezan su pretemporada con pocas caras nuevas. En algunos casos, ninguna. Ese es el del Elche de Martín Anselmi, que de momento prepara la 2026-2027 sin novedades entre sus integrantes. Pese a que pudiera parecer lo contrario, no es una situación ni mucho menos alarmante viendo lo que le rodea.

De los 20 clubes de Primera División, casi la mitad están en el grupo del Elche: no tienen caras nuevas. Como los franjiverdes, ni Villarreal, Getafe, Rayo Vallecano, Athletic, Alavés, Osasuna y Málaga han fichado... jugadores que no estuvieran ya en sus filas la temporada pasada. Su listado de altas se limita, como en el caso ilicitano, bien a futbolistas que regresan de sus cesiones o bien a aquellos por los que han decidido ejercer opciones de compra, tras haber estado ya en el club de turno a préstamo durante la 2025-2026.

Esto ha hecho el Elche con Sangare (4,5 millones de euros a la Roma), Víctor Chust y Gonzalo Villar (un millón cada uno, a Cádiz y Dinamo de Zagreb), respectivamente. El Getafe ha hecho lo propio con Satriano, Zaid Romero, Mario Martín y Boselli, por los que ha abonado más de 16 millones, aunque todos estuvieron a las órdenes de Pepe Bordalás ya la campaña pasada, por lo que conocen perfectamente los métodos del alicantino.

Equipos de Primera sin caras nuevas a 7 de julio Alavés: una opción de compra ejecutada y once regresos de cesión

Getafe: cuatro opciones de compra ejecutadas y cinco regresos de cesión

Elche: tres opciones de compra ejecutadas y cinco regresos de cesión

Athletic: seis regresos de cesión

Villarreal: seis regresos de cesión

Rayo Vallecano: dos opciones de compra ejecutadas y cuatro regresos de cesión

Osasuna: un regreso de cesión

Málaga: solo ha promocionado a canteranos

Rayo Vallecano (Mendy y Jozhua) y Alavés (Koski) forman parte del mismo grupo que ilicitano y madrileños, mientras que en el resto de casos, de momento solo recogen de vuelta a los futbolistas que el curso pasado estuvieron cedidos en otros clubes. En algún caso, como el de los leones, en un alto número (seis). En otros, como Osasuna, solo uno. El Málaga directamente solo ha "incorporado" a sus filas del primer equipo a chavales que promocionan del filial.

La estrategia de Bragarnik

La calma habitual de Christian Bragarnik en los mercados de fichajes está más que extendida en el planeta fútbol. Al propietario del Elche se le ataca en algunas ocasiones por esta supuesta desidia, que no deja de ser una táctica premeditada. Las operaciones se trabajan inicialmente en el proceso de scouting, que abarca toda la temporada anterior, y en el de tanteo al jugador y a su entorno (representantes o familiares).

Una vez abierto el mercado, sea estival o invernal, llega la hora de contactar directamente con el interesado en cuestión. El tiempo apremia en enero, no así en julio y agosto. Dos meses, que realmente son tres si estás en Primera División, ya que las temporadas finalizan en mayo, se pueden hacer eternos, pero la idea de maduración del Elche suele ser siempre la misma, siendo conscientes de que operaciones que al inicio del periodo veraniego pueden parecer imposibles luego se convierten en accesibles cuando se acerca septiembre.

El Elche, una vez más, está demostrando que no varía su política de fichajes. No desespera por nadie ni pone un euro encima de la mesa más del que se considere necesario. Así ocurre pese a que los ingresos vayan al alza, como ocurre actualmente en el caso franjiverde. Las arcas parecen llenas tras la venta hace unos meses de Mendoza al Atlético (16 millones de euros) y la prevista, al menos, de Álvaro Rodríguez al Bournemouth (25 millones fijos, la mitad para los ilicitanos).

Noticias relacionadas

Schinocca y Contreras saludan a Cepeda el primer día de la pretemporada / ECF

En el momento en que esta operación reciba el OK definitivo de todas las partes solo un equipo de Primera habrá generado más dinero en traspasos en el actual mercado: Osasuna por los 40,5 que ha pagado el Liverpool por Víctor Muñoz. Cierto es que, teniendo en cuenta la parte que se quedaría el Elche (12,5 millones sin contar los variables), otras dos escuadras le adelantarían, tanto el Betis (22,9 millones) como el Barça (14 millones). Lo que está claro es que este mercado aparentemente parado se mueve al ritmo que le gusta a Bragarnik...