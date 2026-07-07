El elogio de Sarabia a Affengruber en pleno Mundial: "Debería haber jugado, sin duda"

Eder Sarabia, entrenador del Elche entre 2024 y 2026, ha querido tomarse un tiempo sabático para desconectar del fútbol, pero cuando uno lleva este deporte en las venas es imposible alejarse totalmente de él. Por eso, el técnico vasco ha sorprendido en pleno Mundial como fichaje de última hora de DAZN para comentar y analizar partidos de las eliminatorias.

Sarabia debutó en el partido entre Brasil y Noruega de octavos de final, en el que los europeos, de la mano de Haaland, dieron la sorpresa cargándose a la pentacampeona mundial y alargando una sequía que la canarinha arrastra desde 2002, cuando levantó este trofeo por última vez.

Durante la retransmisión, además de seguir el choque minuciosamente, Sarabia también fue cuestionado sobre cuestiones relacionadas con el Elche y lo que le rodea. Entre ellas, un tema que estará de actualidad durante el verano: David Affengruber.

El central austriaco fue el único representante del Elche en el Mundial, aunque no tuvo minutos en ninguno de los cuatro partidos de su selección, por decisión técnica. Ralf Rangnick no le dio bola ni en la fase de grupos contra Jordania, Argentina y Argelia; ni en la eliminatoria de dieciseisavos de final contra España, en la que el conjunto centroeuropeo quedó eliminado.

Si alguien conoce bien a Affengruber, al menos en España, ese es Sarabia, que lo ha tenido como jugador durante los dos años que el ex del Sturm Graz lleva en nuestro país. Ahora, hasta finales de agosto, el futbolista es una de las joyas del mercado, despertando el interés de numerosos equipos europeos.

Sarabia habla claro

Sobre su ausencia total sobre el verde en los partidos de este Mundial, Sarabia fue más claro que corporativista. Con la sinceridad que le suele caracterizar, el exentrenador del Elche se mostró bastante crítico con la decisión tomada pro Rangnick a lo largo del último mes.

"Respeto (a Rangnick) porque no tengo toda la informacion, pero, para mí, Affengruber podía haber jugado y dar un gran rendimiento. Sin duda", comentó Sarabia al ser cuestionado sobre el que ha sido su jugador entre 2024 y 2026 durante el Brasil-Noruega.

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Ahora, Affengruber ya está de vacaciones y queda por ver cómo se resuelve su futuro cuando se reincorpore a la pretemporada del Elche, ya cercano el mes de agosto, unos días en los que desde las oficinas se estudiarán todas las ofertas que lleguen, pese a que no existe ninguna necesidad de vender. Y mucho menos a un precio por debajo del buen rendimiento y progresión que presenta un jugador como el austriaco... pese a no haber gozado de protagonismo en el Mundial.