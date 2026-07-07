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VegaFibra TV y Televisión Torrevieja emitirán a nivel nacional a través de CLICtv, la plataforma de su matriz Avatel Telecom

La operadora emitirá para toda España las retransmisiones en directo de las fiestas de Moros y Cristianos de Orihuela y Guardamar del Segura y el Certamen de Habaneras.

VegaFibra TV y Televisión Torrevieja llevarán las fiestas de la Vega Baja a toda España a través de CLICtv.

VegaFibra TV y Televisión Torrevieja llevarán las fiestas de la Vega Baja a toda España a través de CLICtv. / INFORMACIÓN

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R. E.

VegaFibra TV y Televisión Torrevieja emitirán a nivel nacional a través de CLICtv, la plataforma televisiva de su matriz Avatel Telecom. Con esta medida, la compañía facilitará que espectadores de toda España puedan seguir en directo los principales eventos culturales e históricos del verano de la comarca de la Vega Baja.

Habitualmente, la emisión de estos canales se encuentra reservada en exclusiva para los usuarios residenciales conectados a la red de fibra óptica de VegaFibra y Flexa Networks, ubicados únicamente en el sur del levante español. No obstante, por la relevancia de las citas programadas para las próximas semanas, Avatel ha decidido dar acceso libre a estas frecuencias en todo el país de forma temporal mientras duren las retransmisiones de cada evento, llevando así un trocito de la Vega Baja del Segura a las más de 1.000.000 de pantallas en las que emite la operadora por todo el país y promocionando a nivel nacional las tradiciones, cultura y fiestas de nuestro entorno.

Programación de las emisiones

La cobertura especial de televisión incluirá en directo los desfiles de Moros y Cristianos de la ciudad de Orihuela y de Guardamar del Segura y todas las veladas del tradicional certamen de Torrevieja en las siguientes fechas y horarios:

VegaFibra TV Vega Baja

  • Viernes, 24 de julio (Orihuela) – 22:00 h: Entrada Cristiana
  • Sábado, 25 de julio (Orihuela) – 21:30 h: Entrada Mora
  • Domingo, 26 de julio (Guardamar del Segura) – 20:30 h: Desfile de Moros y Cristianos

Televisión Torrevieja

  • Del domingo 19 al sábado 25 de julioA partir de las 21:45 h: Emisión diaria en directo de las galas del 72º Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja.

Despliegue técnico en la provincia

Ángel Pic, gerente de VegaFibra y Avatel Telecom en el sur del levante español, añade: “La producción y realización técnica de las señales en directo estará a cargo del equipo técnico de VegaFibra TV. Hemos dispuesto el despliegue de todos nuestros profesionales: cámaras, técnicos de sonido, realizadores y redactores, encargados de dar cobertura directa en las diferentes ubicaciones de los espectáculos”.

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