VegaFibra TV y Televisión Torrevieja emitirán a nivel nacional a través de CLICtv, la plataforma de su matriz Avatel Telecom
La operadora emitirá para toda España las retransmisiones en directo de las fiestas de Moros y Cristianos de Orihuela y Guardamar del Segura y el Certamen de Habaneras.
VegaFibra TV y Televisión Torrevieja emitirán a nivel nacional a través de CLICtv, la plataforma televisiva de su matriz Avatel Telecom. Con esta medida, la compañía facilitará que espectadores de toda España puedan seguir en directo los principales eventos culturales e históricos del verano de la comarca de la Vega Baja.
Habitualmente, la emisión de estos canales se encuentra reservada en exclusiva para los usuarios residenciales conectados a la red de fibra óptica de VegaFibra y Flexa Networks, ubicados únicamente en el sur del levante español. No obstante, por la relevancia de las citas programadas para las próximas semanas, Avatel ha decidido dar acceso libre a estas frecuencias en todo el país de forma temporal mientras duren las retransmisiones de cada evento, llevando así un trocito de la Vega Baja del Segura a las más de 1.000.000 de pantallas en las que emite la operadora por todo el país y promocionando a nivel nacional las tradiciones, cultura y fiestas de nuestro entorno.
Programación de las emisiones
La cobertura especial de televisión incluirá en directo los desfiles de Moros y Cristianos de la ciudad de Orihuela y de Guardamar del Segura y todas las veladas del tradicional certamen de Torrevieja en las siguientes fechas y horarios:
VegaFibra TV Vega Baja
- Viernes, 24 de julio (Orihuela) – 22:00 h: Entrada Cristiana
- Sábado, 25 de julio (Orihuela) – 21:30 h: Entrada Mora
- Domingo, 26 de julio (Guardamar del Segura) – 20:30 h: Desfile de Moros y Cristianos
Televisión Torrevieja
- Del domingo 19 al sábado 25 de julio – A partir de las 21:45 h: Emisión diaria en directo de las galas del 72º Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja.
Despliegue técnico en la provincia
Ángel Pic, gerente de VegaFibra y Avatel Telecom en el sur del levante español, añade: “La producción y realización técnica de las señales en directo estará a cargo del equipo técnico de VegaFibra TV. Hemos dispuesto el despliegue de todos nuestros profesionales: cámaras, técnicos de sonido, realizadores y redactores, encargados de dar cobertura directa en las diferentes ubicaciones de los espectáculos”.
- Muere un motorista de 50 años en un choque frontal con un coche en la N-332 en El Campello
- Va a retirar su furgoneta del depósito de Orihuela Costa y le pillan con un cargamento de 2.000 artículos presuntamente falsificados valorados en casi 53.000 euros
- La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil
- El refugio de Javier Cámara en Alicante: una casa mediterránea con vistas privilegiadas
- Detenidos por vender como salvaje pescado robado con restos de medicamentos en la lonja de Santa Pola
- La travesía Tabarca-Santa Pola vuelve a conquistar a 1.405 nadadores: 'El último kilómetro ha sido a corazón
- Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar animal prohíbe tener a un perro en la terraza y las multas pueden ser de hasta 50.000 euros
- El refugio de Alejandro Sanz en Alicante: una villa mediterránea entre calas y privacidad