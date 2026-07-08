Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ola de calorComisión Les NausViolación discotecaVideoanálisis Toni CabotVertidos fecales El CampelloCiberataque UAEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Elche CF

La España de Buba Sangare jugará la final del Europeo sub-19

El lateral del Elche jugó los últimos diez minutos de la semifinal, con triunfo por 3-0 ante Croacia

Buba Sangare, tras el entrenamiento en Alfaz del Pi, el pasado miércoles.

Buba Sangare, tras el entrenamiento en Alfaz del Pi, el pasado miércoles. / A. R.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Víctor Pérez

Víctor Pérez

Alicante

La España del ilicitano Buba Sangare, futbolista del Elche, sigue arrasando en la Euro sub-19 y ya está a solo un paso de alzarse con el título. La generación de la que forma parte el lateral franjiverde continúa con su marcha imperial hacia la victoria y este miércoles ha derrotado en semifinales a Croacia por un claro 3-0.

En esta ocasión, Paco Gallardo ha sentado en el banquillo a Sangare, dentro de las rotaciones que viene realizando en esa posición con Fortea. El seleccionador ha echado mano del ilicitano en el minuto 80, con ventaja de dos goles ya en el marcador, gracias a las dianas de Xavi Espart y Jorge Salinas. Nada más saltar al terreno de juego Sangare, España ha sentenciado el choque con el tanto de Diallo.

De este modo, España suma un nuevo triunfo sin encajar gol en el torneo. Hay que recordar que el paso por la fase de grupos fue inmaculado, con victorias contra Gales (7-0), Dinamarca (3-0) y Alemania (4-0). De momento, el parcial de esta Rojita es de 17-0 en cuatro partidos disputados.

Noticias relacionadas

La final de la Euro sub-19 de 2026 está programada para el sábado 11 de julio a las 19 horas, en el estadio Racecourse Ground de la localidad galesa de Wrexham.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Ley de Bienestar animal lo confirma: los bares que no admitan perros deberán tener una señal que lo indique fuera
  2. Va a retirar su furgoneta del depósito de Orihuela Costa y le pillan con un cargamento de 2.000 artículos presuntamente falsificados valorados en casi 53.000 euros
  3. El nuevo ventilador de Lidl para la ola de calor: “En media hora ha bajado la temperatura de mi habitación 5°C"
  4. Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar animal prohíbe tener a un perro en la terraza y las multas pueden ser de hasta 50.000 euros
  5. Luto en las fiestas de Alicante por el fallecimiento de un histórico
  6. Desarticulan una red que explotaba a repartidores en Elda, Petrer, Monóvar y Sax: 0,60 euros por paquete entregado
  7. Prisión para un conductor ebrio y drogado que atropelló y mató a un joven que se bajó de su coche accidentado en Alicante
  8. Padres de un alumno de FP de Elche denuncian que repetirá curso por pasar meses sin profesor

Que no se olvide que en Elx hay mucha gente necesitada

Que no se olvide que en Elx hay mucha gente necesitada

El Ayuntamiento de Alicante mantiene tres millones sin invertir en escuelas infantiles a la espera de un informe

El Ayuntamiento de Alicante mantiene tres millones sin invertir en escuelas infantiles a la espera de un informe

La misma empresa que derribará El Progreso en Elche asumirá en días las jardineras en Obispo Barrachina

La misma empresa que derribará El Progreso en Elche asumirá en días las jardineras en Obispo Barrachina

La hija superviviente del doble crimen machista de Alicante se persona contra su padre como acusación particular

La hija superviviente del doble crimen machista de Alicante se persona contra su padre como acusación particular

El PSOE de Elche promociona el Bono Cultural del Gobierno entre los jóvenes

El PSOE de Elche promociona el Bono Cultural del Gobierno entre los jóvenes

Un incendio en una zona de acumulación de residuos en Villena provoca una enorme columna de humo

El alcalde de Altea denuncia que la Generalitat dejó sin ejecutar una inversión hidráulica de 2,3 millones de euros

El alcalde de Altea denuncia que la Generalitat dejó sin ejecutar una inversión hidráulica de 2,3 millones de euros
Tracking Pixel Contents