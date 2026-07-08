La España de Buba Sangare jugará la final del Europeo sub-19

La España del ilicitano Buba Sangare, futbolista del Elche, sigue arrasando en la Euro sub-19 y ya está a solo un paso de alzarse con el título. La generación de la que forma parte el lateral franjiverde continúa con su marcha imperial hacia la victoria y este miércoles ha derrotado en semifinales a Croacia por un claro 3-0.

En esta ocasión, Paco Gallardo ha sentado en el banquillo a Sangare, dentro de las rotaciones que viene realizando en esa posición con Fortea. El seleccionador ha echado mano del ilicitano en el minuto 80, con ventaja de dos goles ya en el marcador, gracias a las dianas de Xavi Espart y Jorge Salinas. Nada más saltar al terreno de juego Sangare, España ha sentenciado el choque con el tanto de Diallo.

De este modo, España suma un nuevo triunfo sin encajar gol en el torneo. Hay que recordar que el paso por la fase de grupos fue inmaculado, con victorias contra Gales (7-0), Dinamarca (3-0) y Alemania (4-0). De momento, el parcial de esta Rojita es de 17-0 en cuatro partidos disputados.

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La final de la Euro sub-19 de 2026 está programada para el sábado 11 de julio a las 19 horas, en el estadio Racecourse Ground de la localidad galesa de Wrexham.