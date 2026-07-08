Elche CF
La España de Buba Sangare jugará la final del Europeo sub-19
El lateral del Elche jugó los últimos diez minutos de la semifinal, con triunfo por 3-0 ante Croacia
La España del ilicitano Buba Sangare, futbolista del Elche, sigue arrasando en la Euro sub-19 y ya está a solo un paso de alzarse con el título. La generación de la que forma parte el lateral franjiverde continúa con su marcha imperial hacia la victoria y este miércoles ha derrotado en semifinales a Croacia por un claro 3-0.
En esta ocasión, Paco Gallardo ha sentado en el banquillo a Sangare, dentro de las rotaciones que viene realizando en esa posición con Fortea. El seleccionador ha echado mano del ilicitano en el minuto 80, con ventaja de dos goles ya en el marcador, gracias a las dianas de Xavi Espart y Jorge Salinas. Nada más saltar al terreno de juego Sangare, España ha sentenciado el choque con el tanto de Diallo.
De este modo, España suma un nuevo triunfo sin encajar gol en el torneo. Hay que recordar que el paso por la fase de grupos fue inmaculado, con victorias contra Gales (7-0), Dinamarca (3-0) y Alemania (4-0). De momento, el parcial de esta Rojita es de 17-0 en cuatro partidos disputados.
La final de la Euro sub-19 de 2026 está programada para el sábado 11 de julio a las 19 horas, en el estadio Racecourse Ground de la localidad galesa de Wrexham.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Ley de Bienestar animal lo confirma: los bares que no admitan perros deberán tener una señal que lo indique fuera
- Va a retirar su furgoneta del depósito de Orihuela Costa y le pillan con un cargamento de 2.000 artículos presuntamente falsificados valorados en casi 53.000 euros
- El nuevo ventilador de Lidl para la ola de calor: “En media hora ha bajado la temperatura de mi habitación 5°C"
- Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar animal prohíbe tener a un perro en la terraza y las multas pueden ser de hasta 50.000 euros
- Luto en las fiestas de Alicante por el fallecimiento de un histórico
- Desarticulan una red que explotaba a repartidores en Elda, Petrer, Monóvar y Sax: 0,60 euros por paquete entregado
- Prisión para un conductor ebrio y drogado que atropelló y mató a un joven que se bajó de su coche accidentado en Alicante
- Padres de un alumno de FP de Elche denuncian que repetirá curso por pasar meses sin profesor