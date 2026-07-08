Una nueva pretemporada del Elche de andar por casa

Entrenar en plena ola de calor. No es lo más ilusionante... ni recomendable. El Elche está realizando una nueva pretemporada de andar por casa, en la zona, algo que ya se ha convertido en norma general durante las dos últimas décadas. Lejos quedan aquellos tiempos de refugiarse en el norte de España o incluso en el extranjero para huir de las altas temperaturas y preparar el inicio de liga lo más frescos posible.

Toca sudar la gota gorda, siempre con previsión. Por eso los horarios de las sesiones de entrenamientos se adecúan a las franjas diarias en las que más agradable puede resultar el trabajo al aire libre: madrugar o esperar a que el sol se vaya escondiendo, si hay doble jornada de trabajo.

Ubicaciones de las pretemporadas del Elche en las últimas tres décadas 1996: Elche y Villalba

1997: Elche y Cocentaina

1998: Elche y Sierra Nevada

1999: Elche y Sierra Nevada

2000: Elche

2001: Elche

2002: Elche

2003: Elche y Campoamor

2004: Elche y Cervera de Pisuerga

2005: Elche y Gijón

2006: Elche y Saint Veit

2007: Elche y Mondariz

2008: Elche y Allariz

2009: Elche y Campoamor

2010: Elche y Oliva

2011: Elche y Oliva

2012: Elche y Oliva

2013: Elche y Pinatar

2014: Elche y Campoamor

2015: Elche

2016: Elche

2017: Elche

2018: Elche

2019: Elche

2020: Elche y Pinatar

2021: Elche, Pinatar y Algorfa

2022: Elche y Algorfa

2023: Elche y Algorfa

2024: Elche y Algorfa

2025: Elche, La Torre y Algorfa

2026: Elche y Algorfa

Este año, en Primera División, el Elche realizará su pretemporada en las habituales instalaciones de entrenamiento de la entidad, dentro de la ciudad de las palmeras, excepto el stage en Algorfa programado para inicios del próximo mes. Por lo tanto, no abandonarán la provincia en ningún momento. El primer viaje serio será ya para jugar la primera jornada del campeonato liguero, en A Coruña, contra el Deportivo.

Algorfa, la preferida

Esta ha sido la tónica general de los últimos años en el Elche, que desde 2008 ha realizado todas sus fases preparatorias en casa y en localidades o de la misma Comunidad Valenciana (Oliva) o de la Región de Murcia (San Pedro del Pinatar y La Torre). Entre 2010 y 2012 las instalaciones elegidas fueron las de Oliva, con José Bordalás y Fran Escribá. Aquel último stage fue el germen del "Elche de los récords", que consiguió el ascenso a Primera siendo líder durante el campeonato íntegro.

Sesión de pretemporada sobre la playa del Elche en Oliva / INFORMACIÓN

En el complejo de Pinatar Arena el conjunto franjiverde pasó parte de los veranos de 2013, justo tras el éxito recientemente mencionado, y 2020 y 2021, precisamente también tras ascenso. La de 2020 fue especial, fuera de fechas y en plena pandemia, mientras que en la de 2021, con Escribá de vuelta, la plantilla también trabajó en Algorfa. La última vez que el conjunto ilicitano pisó tierras murcianas en pretemporada fue el año pasado, en La Torre.

Algorfa se ha convertido en el cuartel general del Elche en los últimos tiempos para ponerse a punto de cara al año deportivo. La entidad ilicitana, encantada con las instalaciones de La Finca Resort, lleva seis años, contando el actual, eligiendo este centro para su preparación veraniega. Previamente, entre 2015 y 2019, el club decidió apretarse el cinturón, tras el descenso administrativo y los problemas económicos, y no salió de la ciudad.

Galicia, Palencia y Asturias

La situación veraniega del Elche era completamente distinta a la actual hace dos décadas. Los tours por el norte del país eran habituales, como ya se ha dicho, para bajar grados de temperatura en el ambiente... y para tratar de tener más privacidad, aunque con presencia de prensa y entrenamientos a puertas abiertas, siendo bastante más accesible un entrenamiento en la otra punta de España que en el Díez Iborra.

El Elche, de pretemporada en Allariz / INFORMACIÓN

En 2008, fecha de la última "excursión" veraniega larga, el lugar elegido fue Allariz, en Galicia, tierra natal de David Vidal, el por entonces entrenador franjiverde, que un año antes se llevó a los suyos al balneario de Mondariz. Allí eran norma diaria los paseos entre frondosos paisajes y los baños en ríos y lagos para refrescarse después de las sesiones preparatorias. Otros lugares que visitó el Elche en aquellos tiempos fueron Cervera de Pisuerga (Palencia), Gijón (con viaje en bus incluido en pleno mes de julio) y, ya en el siglo pasado, Sierra Nevada o Villalba (Lugo).

Exotismo austriaco

Sin embargo, la pretemporada más exótica del Elche, por realizarse en el extranjero, cumple ahora 20 años. Fue la de 2006 y el lugar seleccionado, con un jovencísimo Luis García Plaza como entrenador, fue Saint Veit, en Austria.

Pretemporada del Elche en Austria / INFORMACIÓN

El viaje de ida fue una odisea, con varias escalas, una duración de 15 horas y la necesidad de dejar por el camino a cuatro miembros de la expedición, ninguno de ellos futbolista, debido a errores en la organización del mismo, que tuvieron que alargar la odisea.

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Luego, al llegar a la tierra de Affengruber, el disgusto se convirtió en placer, debido a la calidad de las instalaciones que se encontró el Elche y a las bajas temperaturas, totalmente opuestas al sofocante calor de la zona. Aquella experiencia foránea no se ha vuelto a repetir y el club ilicitano, poco a poco, se ha ido recogiendo durante el verano, primero en territorio nacional y, últimamente, a nivel local y provincial.