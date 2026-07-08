El talismán desde Elche de Argentina en el Mundial

Argentina obtuvo, de manera dramática, este martes la clasificación para los cuartos de final del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, Canadá y México; en el que la selección albiceleste defiende el trono alcanzado hace casi cuatro años en Catar. Allí mismo tiene el apoyo de miles de seguidores, entre ellos alguno ilustre... y franjiverde.

En las gradas del estadio de Atlanta estuvieron el propietario del Elche, Christian Bragarnik, y el director general, Pedro Schinocca, que compartieron a través de sus redes sociales personales un carrusel de imágenes del día tan especial para ellos, ambos argentinos, tras la remontada de su selección, que llegó a ir perdiendo 0-2 y se acabó imponiendo por 3-2, liderada por Messi, con tres tantos en el último cuarto de hora de partido, incluido el gol decisivo de Enzo Fernández en el descuento.

Messi y Bragarnik posan con una camiseta del Elche con el '10'. / ECF / Jesús Hernández

Allí gritó cada gol Bragarnik, un habitual en este tipo de citas de Argentina, que ya estuvo presente en el inicio de este campeonato y que también vivió in situ la final contra Francia de Catar, en la que la albiceleste logró su tercera estrella de campeona mundial. Ahora buscan la cuarta.

Junto a Bragarnik, además de Schinocca, estuvo una numerosa representación familiar del propietario del Elche, que vive unas semanas de mezcla de pasiones, entre los partidos decisivos de Argentina en el torneo mundial y el trabajo de planificación deportiva de su club, que ya está en plena pretemporada y que comenzará la competición oficial dentro de algo más de un mes.

Vínculo entre el Elche y Argentina

Hay que recordar el estrecho vínculo entre Bragarnik y los dirigentes federativos de su país, que quedaron todavía más marcados el pasado mes de noviembre, cuando se aprovechó la concentración de la selección dirigida por Scaloni y capitaneada por Messi en Algorfa para organizar un entrenamiento a puertas abiertas en el estadio Martínez Valero que fue un completo éxito de público en las gradas.

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La Argentina de Messi se entrena en Elche ante 20000 espectadores / Áxel Álvarez

Desde aquel día quedó escenificada la conexión entre el Elche de Bragarnik y la selección argentina, aunque no ha sido la única. Hay que recordar que recientemente el coliseo ilicitano también fue sede de un partido oficial de la selección española, precisamente valedero para la clasificación de este Mundial, en el que la Roja derrotó a Georgia por 2-0. ¿Se dará una final en Estados Unidos entre los dos equipos?